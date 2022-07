Nietrzymanie moczu: Jak radzić sobie z uciążliwym problemem

Przyczyny nietrzymania moczu mogą być różne. To dolegliwość, którą wiele kobiet uznaje za wyjątkowo wstydliwą. Czasami dyskomfort psychiczny jest tak silny, że pacjentki zwlekają z wizytką u specjalisty lata. To tylko pogarsza problem. Nieleczone nietrzymanie moczu może znacznie obniżyć codzienny komfort – wpłynąć na życie społeczne i seksualne. Co zrobić, gdy zauważymy pierwsze objawy? Kiedy i do kogo udać się po pomoc?

Zdjęcie Szacuje się, że w Polsce z tą dolegliwością walczy łącznie około 30 proc. pań w różnym wieku / 123RF/PICSEL