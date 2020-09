​Niewłaściwa postawa ciała może zniszczyć nam zęby

Zła sylwetka rzutuje na bardzo wiele kwestii żdrowotnych. To oczywiste. Tym niemniej zdziwienie graniczące z osłupieniem wywołała informacja o tym, że za zły stan zębów może zostać obwiniona niedbała sylwetka.

Zdjęcie Garbienie lub jakakolwiek inna zła postawa może prowadzić do degradacji stawu skroniowo-żuchwowego /123RF/PICSEL

Według dentysty Nammy'ego Patela, wiele czynników może prowadzić do uszkodzenia zębów, ale zła postawa jest również częstą przyczyną poważnych uszkodzeń.

- Szkliwo zębów jest niesamowicie mocne, ale ciągłe zgrzytanie prowadzi do mikropęknięć, co skutkuje odpryskami - mówi na łamach New York Times - Stres jest oczywiście jednym z powodów zgrzytania zębami i wiele osób robi to podczas snu. Ale jednym z częstych winowajców zgrzytania jest zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego, które idzie w parze z niewłaściwą postawą naszego ciała - dodaje.



Garbienie lub jakakolwiek inna zła postawa może prowadzić do degradacji stawu skroniowo-żuchwowego, a to z kolei może prowadzić do problemów z zębami.



- Pomyśl o tym w ten sposób, że ciało jest tak zaprojektowane, aby stawy i kości były ustawione w jednej linii. Jeśli masz złą postawę lub garbisz się, twój kręgosłup będzie źle ustawiony, powodując, że szyja i szczęka będą wystawać do przodu - mówi dr Patel.



To kolejny powód, aby zadbać o właściwą postawę naszego ciała, która, szczególnie w ostatnich miesiącach, została wystawiona na wielką próbę. Siedzący tryb życia i praca w miejscach, które nie są do tego przystosowane, z pewnością przyprawiła wielu o ból pleców. Poza tym, że siedząc warto pilnować właściwego ustawienia pleców, do codziennej rutyny należy włączyć również ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie grzbietu. Dobrą praktyką, która powinna wejść w nawyk, jest wstawanie od biurka czy z kanapy, można w tym czasie iść na krótki spacer, wykonać kilka skłonów lub ćwiczeń.