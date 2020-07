Objaw Raynauda - kto nie powinien go lekceważyć?

Najczęściej pojawia się na dłoniach pod wpływem zimna. Nagle bieleją palce i wyraźnie widać linię oddzielającą zwykły kolor skóry od tej niezwykle bladej. U niektórych osób może to być zwiastun groźnej choroby, której inne symptomy pojawią się dopiero za kilka lat.

Zdjęcie Objaw Raynauda najczęściej pojawia się na dłoniach /123RF/PICSEL

Ten spektakularny objaw może się też pojawić na stopach, uszach lub nosie. Ma on bardzo charakterystyczny przebieg, zwany triadą Raynauda: najpierw następuje zblednięcie skóry, potem jej zasinienie, a na końcu zaczerwienie. Kolejnym znakiem rozpoznawczym jest pojawienie się wyraźnej "granicy" oddzielającej skórę o prawidłowym zabarwieniu od obszaru, na którym doszło do zmiany jej koloru. Dodatkowo, może w jego przebiegu pojawiać się ból i inne dolegliwości (np. drętwienie, zaburzenia czucia, mrowienie).

Objaw Raynauda - na jakie choroby może wskazywać?

Reklama

- U części osób objaw ten może nie być związany z konkretnym zespołem chorobowym, a obraz naczyń w badaniu kapilaroskopii (ocena małych naczyń wału paznokciowego - kapilar) jest prawidłowy, jednak występuje on także w przypadku układowych chorób tkanki łącznej takich jak: twardzina układowa, toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów czy mieszana choroba tkanki łącznej - ostrzega dr Maria Maślińska, reumatolog, zastępca kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Specjalistka podkreśla, że objaw Raynauda pojawia się u większości chorych na twardzinę układową, czyli ciężką, nieuleczalną chorobę autoimmunologiczną, atakującą tkankę łączną, która prowadzi do postępującego włóknienia skóry oraz narządów wewnętrznych. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu i leczeniu można spowalniać i łagodzić przebieg tej choroby. Czujność jest tym bardziej wskazana, że objaw Raynauda może nawet o kilka lat wyprzedzać inne objawy twardziny.

Dr Maria Maślińska zaznacza, że właśnie z uwagi na ryzyko rozwoju wspomnianych wyżej, groźnych i trudnych w leczeniu układowych chorób tkanki łącznej, nie należy lekceważyć objawu Raynauda, zwłaszcza gdy wystąpi on po raz pierwszy u kogoś po 30-tce lub/i osoba go doświadczająca ma już stwierdzoną jakąś chorobę autoimmunologiczną.

Co to jest tkanka łączna? To jedna z podstawowych tkanek naszego organizmu, która m.in. zapewnia podporę narządom wewnętrznym i spaja ze sobą różne inne tkanki - występuje zatem w całym organizmie.

Choroby, które można wyczytać z języka 1 / 8 Pokaż język, a powiem ci, na co chorujesz Z wyglądu języka możesz się wiele dowiedzieć o stanie swojego zdrowia. Pamiętaj jednak, że każdej chorobie towarzyszą również dodatkowe objawy, a wszelkie wątpliwości najlepiej konsultować z lekarzem. Choroby i schorzenia, które można wyczytać z języka to m.in.: choroba Kawasakiego, szkarlatyna, angina, niedokrwienie, grzybica jamy ustnej, niedobór witamin z grupy B czy rak języka. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Kolejnym wskazaniem do pilnej konsultacji lekarskiej w związku z wystąpieniem tego objawu jest dodatkowe pojawienie się na czubkach palców malutkich, niegojących się ranek (owrzodzeń).

- Są to zmiany wynikające z zaburzeń ukrwienia, zmniejszenia ilości naczyń i zawsze świadczą o patologii - podkreśla specjalistka.

Pojawienie się objawu Raynauda powinno też zostać poważnie potraktowane przez osoby, które wśród bliskich krewnych mają kogoś ze zdiagnozowaną chorobą autoimmunologiczną (np. cukrzycą typu 1, celiakią, reumatoidalnym zapaleniem stawów).

Jednak ustalenie przyczyn objawu Raynauda u danej osoby często nie jest łatwe - z uwagi na wielość możliwych powodów.

- Obserwujemy go też czasem w chorobach tarczycy, kręgosłupa szyjnego czy w chorobie wibracyjnej - dodaje dr Maria Maślińska.