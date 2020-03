Pieczywo pełnoziarniste i twaróg - zgrany duet

Pełnoziarniste pieczywo ma niepełnowartościowy zestaw białek. Jeśli zjemy je z twarogiem, sprawimy, że skład stanie się pełnowartościowy.

Zdjęcie Do twarogu warto dołożyć bogate w wit. C posiekaną natkę pietruszki /123RF/PICSEL

Połączenie pełnoziarnistego pieczywa i twarogu powoduje, że białka z obu tych produktów są lepiej przyswajane przez organizm.

Dodatkowo i twaróg, i pełnoziarniste pieczywo zawierają białko lizynę. Zapobiega ona miażdżycy i wpływa korzystnie na układ nerwowy. Nasz organizm nie potrafi jej wyprodukować sam, więc musimy dostarczyć ją z pożywieniem. Połączenie twarogu i razowego pieczywa sprawi, że dostarczamy jej odpowiednią ilość. Pamiętajmy tylko, by kupować ser biały ze średnią zawartością tłuszczu (ok. 4 g na 100 g).

Jeśli połączymy lizynę z twarogu i pieczywa z wit. C, wzmocnimy odporność. Dlatego do twarogu warto dołożyć bogate w wit. C posiekaną natkę pietruszki, czerwoną paprykę lub rzodkiewki. I jeść kanapki z liśćmi szpinaku czy cykorii.