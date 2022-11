Menopauza: Kiedy się jej spodziewać?

W jakim wieku można spodziewać się nadejścia menopauzy? Klimakterium najczęściej dotyczy kobiet mających około 50. lat. W zależności od wielu czynników - w tym genów, stylu życia i indywidualnych uwarunkowań - może pojawić się już około 45. roku życia lub przyjść znacznie później, nawet dopiero przed sześćdziesiątką. Średni wiek menopauzy w Polsce to 51 lat.

Menopauza to utracenie płodności wskutek wygaszenia funkcji hormonalnej jajników. Jej pierwsze objawy kobiety mogą odczuwać nawet od 4 do 10 lat przed całkowitym zanikiem jajeczkowania i miesiączki (średnio to 6 lat). Wówczas mówi się o tzw. okresie premenopauzym oraz zaburzeniach okołomenopauzalych. Dolegliwości mogą pojawić się już około 40. roku życia. Powoduje je między innymi niedobór estrogenów w ośrodkowym układzie nerwowym.

Czy każda kobieta odczuwa szereg przykrych objawów związanych z całkowitą utratą płodności? Zdecydowanie nie. To, w jaki sposób przebiega menopauza - jak długo trwa proces i jak bardzo dokuczliwy jest - zależy od wielu czynników zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. W konsekwencji nie każdy kobieta przeżywa przekwitanie tak samo intensywnie. Niektóre panie przechodzą ten czas łagodnie i nie borykają się z uciążliwymi dolegliwościami.

Szacuje się jednak, że około 80 proc. kobiet obserwuje mniej lub bardziej dokuczliwe objawy menopauzy przynajmniej kilkanaście miesięcy przed jej nadejściem. Z kolei około jedna trzecia kobiet narzeka na ciężki przebieg klimakterium.

Zdjęcie Menopauza to często również spadek libido / 123RF/PICSEL

Pierwsze objawy menopauzy. Pięć najważniejszych

Gdy pojawiają się objawy wypadowe menopauzy (tak eksperci określają szereg objawów wczesnych) kobiety często przeżywają szok. Zazwyczaj są w bardzo dobrej formie, a wizja przekwitania wydaje się im daleka. Dlatego tak trudno jest im zaakceptować zmiany, które zachodzą w ich organizmie.

Wspomniane objawy wypadowe, które pojawiają się na wczesnym etapie premenopauzalnym to odpowiedź organizmu na systematyczne zmniejszanie się ilości estrogenów w organizmie. Kobieta, która zauważyła zmiany, powinna skonsultować je z lekarzem.

Dlaczego? Specjalista, przy pomocy badania stężenia hormonu folikulotropowego, który wpływa na przebieg cyklu menstruacyjnego oraz wydzielanie estrogenów w jajnikach, możne określić, czy dolegliwości, które odczuwa pacjentka to rzeczywiście wynik postępującego klimakterium. Lekarz jest również w stanie pomóc kobiecie przejść przez menopauzę, minimalizując uciążliwe objawy odpowiednimi lekami i suplementami diety. Wówczas codzienność staje się prostsza.

Zdjęcie Zmęczenie może być jednym z objawów menopauzy / 123RF/PICSEL

Uderzenia gorąca

W czasie premenopauzalnym wiele kobiet narzeka na nagłe uderzenia gorąca. W początkowej fazie trwają one krótko i pojawiają się rzadko. Jednak wraz ze spadkiem w organizmie hormonów: estradiolu i progesteronu oraz wzrostem hormonu folikulotropowego (FSH) i luteinizującego (LH), ich częstotliwość może się zwiększać, a czas stopniowo wydłużać. Niestety, uderzeniom gorąca często towarzyszą zimne poty oraz napady duszności. Dojrzałe kobiety, który zauważyły u siebie podobne objawy powinny udać się do lekarza i zapytać o dalsze kroki.

Bezsenność lub trudności z zasypianiem

To zdecydowanie jeden z najbardziej uciążliwych objawów nadchodzącej menopauzy. Kobiety we wczesnej fazie klimakterium zaczynają odczuwać dotkliwe problemy ze snem. Skarżą się na bezsenność, a także na kłopoty z zasypianiem. Wiele pań śpi płytko, budzi się wcześnie rano i nie może już zasnąć. Bezsenność znacznie obniża jakość życia. Kobiety odczuwają permanentne zmęczenie i rozdrażnienie.

Zdjęcie Kobiety we wczesnej fazie klimakterium zaczynają odczuwać dotkliwe problemy ze snem / 123RF/PICSEL

Wzrost wagi mimo braku zmiany diety

Kobiety w okresie premenopauzalnym narzekają także na nagły i niekontrolowany wzrost wagi. Panie nie zmieniają diety i nie rezygnują z aktywności fizycznej, mimo to tyją. Niestety w trakcie przekwitania metabolizm znacznie spowalnia. Zmniejsza się również zapotrzebowania na kalorie. Kobiety mogą zauważyć zwiększoną skłonność do odkładania się tkanki tłuszczowej (zwłaszcza w okolicach okolicy brzucha).

Obniżenie nastroju, przygnębienie

Jednak wczesne objawy nadchodzącego klimakterium to nie tylko uciążliwe dolegliwości fizyczne. Panie odczuwają także znaczne obniżenie nastroju i przygnębienie. Wiele z nich nie może poradzić również sobie z permanentnym rozdrażnieniem. To wpływa na ich codzienne relacje i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Nieregularnie miesiączki

Zdecydowanie najbardziej charakterystycznym objawem nadchodzącej menopauzy są zaburzenie miesiączkowania. Kobiety często narzekają na to, że okres staje się nieregularny lub bardziej obfity. Bywa również, że cykle miesiączkowe systematycznie się skracają - zamiast trwać 28-29 dni, trwają 24-25 dni lub jeszcze krócej.

Do pozostałych objawów premenopauzalnych zalicza się:



osteoporozę,

zmiany skórne,

atrofię pochwy,

wzrost cholesterolu LDL,

wypadanie włosów,

spadek libido,

nagłe, intensywne pocenie się,

nocne poty.

Zdjęcie W czasie premenopauzalnym wiele kobiet narzeka na nagłe uderzenia gorąca / 123RF/PICSEL

