Czego unikać po 45. roku życia? Lepiej zrezygnuj z tłustego mięsa

Po skończeniu 45. roku życia należy unikać tłustych potraw, przede wszystkim mięs, wędlin, kiełbas czy pasztetów. Są one groźne dla serca z uwagi na zawartość tłuszczów pochodzenia zwierzęcego. Przyczyniają się do wzrostu poziomu cholesterolu, co może prowadzić do miażdżycy.

Słodycze - produkt, który nie jest wskazany po 45. roku życia

Słodycze i słone przekąski to kolejne produkty, które warto ograniczyć. Nie tylko ze względu to ich kaloryczność, ale także dlatego, że mają w sobie dużą ilość tłuszczów trans, które są niezdrowe i mogą przyczynić się do zagrożenia dla naszego serca, szczególnie w niemłodym wieku.



Czego jeszcze unikać po 45. roku życia? Na liście używki

Alkohol i papierosy są powszechnie uważane za szkodliwe dla zdrowia. Źle wpływają także na serce, więc szczególnie w wieku ponad 45 lat powinno się zrezygnować z tych używek. Do problemów ze wspomnianym organem przyczynia się również picie zbyt dużej ilości kawy.





