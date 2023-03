Po porannej kawie biegniesz do toalety? Oto powód

Zdarza się, że zaledwie po kilku łykach porannej kawy musimy udać się do toalety w celu wypróżnienia się. Wydawać by się mogło, że odpowiedzialna jest za to zawarta w kawie kofeina. Okazuje się jednak, że podobny efekt pojawia się również po wypiciu kawy bezkofeinowej. Doktor dietetyki Michał Wrzosek postanowił zgłębić tę kwestię, a swoimi wnioskami podzielił się na Instagramie.

Dlaczego odczuwamy potrzebę wypróżnienia się po wypiciu kawy?

Z badań brytyjskich naukowców wynika, że 29 proc. badanych po wypiciu kawy odczuwa potrzebę wypróżnienia się. Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że za to zjawisko wcale nie jest odpowiedzialna kofeina. Michał Wrzosek wytłumaczył to na swoim Instagramie.

U wielu z nas potrzeba wypróżnienia się pojawia się już po czterech minutach od wypicia kawy. "Niekoniecznie jest to wina kofeiny, bo przeczyszczenie występuje również po wypiciu zwykłej i bezkofeinowej kawy " - pisze doktor dietetyki. Tłumaczy, że za to zjawisko najprawdopodobniej odpowiedzialne są zawarte w kawie cząsteczki, które oddziaływają na receptory w ścianach jelit.

To nie kofeina powoduje przeczyszczenie

Podobne wnioski opublikowali naukowcy z Royal Hallamshire Hospital. Oni również podtrzymują, że to nie kofeina odpowiedzialna jest za przeczyszczenie. Doszli oni do wniosku, że picie kawy stymuluje uwalnianie hormonu zwanego gastryną, która produkowana przez komórki G zlokalizowane w części odźwiernikowej żołądka oraz w początkowej części dwunastnicy.

Gastryna pobudza żołądek do wytwarzania większej ilości soków żołądkowych, a także zwiększa aktywność ruchową okrężnicy. W konsekwencji może to pobudzać perystaltykę jelit u niektórych osób, przez co pojawia się potrzeba wypróżnienia.

