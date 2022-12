Spis treści: 01 Dobroczynny wypływ kawy na zdrowie

02 Jak schudnąć z pomocą kawy?

03 Kawa z imbirem i cynamonem

04 Zastąp tłuszcze nasycone — nienasyconymi

Dobroczynny wypływ kawy na zdrowie

Naukowcy i dietetycy od dawna zainteresowani są wpływem kawy na zdrowie, w tym czasie odkryto ponad 7 tysięcy związków, które zawiera ten napój. Mają one wpływ między innymi na układy: krwionośny, hormonalny, nerwowy i trawienny.



Reklama

Kawa ma wpływ na układ krwionośny , gdyż może zapobiegać miażdżycy. Zgodnie z obserwacjami południowokoreańskich naukowców, przeprowadzonymi na próbie 25 tysięcy osób, które opublikowano w czasopiśmie “Heart", wypijanie kilku filiżanek kawy dziennie może zapobiegać powstawaniu miażdżycy.

, gdyż może zapobiegać miażdżycy. Zgodnie z obserwacjami południowokoreańskich naukowców, przeprowadzonymi na próbie 25 tysięcy osób, które opublikowano w czasopiśmie “Heart", wypijanie kilku filiżanek kawy dziennie może zapobiegać powstawaniu miażdżycy. Kawa wpływa na układ hormonalny , a dokładnie blokuje wydzielanie kortyzolu — hormonu stresu. Badania niemieckich naukowców z Uniwersytetu w Bonn, wykonane na myszach, wykazały, że zawarte w czarnym napoju związki blokują receptory, które pobudzają wydzielanie kortyzolu, a co za tym idzie, kawa może sprzyjać redukcji stresu.

Zdjęcie Każdy na własej skórze może się przekonać, jak kawa wpływa na ośrodkowy układ nerwowy / 123RF/PICSEL

, a dokładnie blokuje wydzielanie kortyzolu — hormonu stresu. Badania niemieckich naukowców z Uniwersytetu w Bonn, wykonane na myszach, wykazały, że zawarte w czarnym napoju związki blokują receptory, które pobudzają wydzielanie kortyzolu, a co za tym idzie, kawa może sprzyjać redukcji stresu. Kawa wpływa także na układ nerwowy, poprawiając pamięć krótkotrwałą, koncentrację, przeganiając zmęczenie i senność. Wszystkie te skutki są zasługą kofeiny. Badania wykazały, że blokuje ona wydzielanie adenozyny — neuroprzekaźnika odpowiadającego za senność. Jednocześnie kawa pozytywnie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, pobudzając wydzielanie takich neuroprzekaźników jak: noradrenaliny, dopaminy i serotoniny. Dzięki temu napój ten może poprawiać nasze samopoczucie, koncentrację, refleks, zdolność do nauki i łatwość skupienia się na określonych czynnościach. Jednak należy pamiętać, że jest to wpływ krótkotrwały, a zbyt częste przyjmowanie kofeiny może sprawić, że uodpornimy się na jej wpływ — zatem kawę najlepiej pić z umiarem.

Czytaj również: Polacy kupowali je na potęgę. To trucizna, która wykańcza jelita



Jak schudnąć z pomocą kawy?

Kawa wpływa także na układ trawienny w dwojaki sposób: inicjuje lipolizę tłuszczy, czyli poprawia metabolizm oraz zmniejsza apetyt i uczucie głodu. Naukowcy od dawna badają wpływ kawy na metabolizm. Artykuł “Normalne spożycie kofeiny: wpływ na termogenezę i dzienny wydatek energetyczny u szczupłych i otyłych ochotników" opublikowanym w “The American Journal of Clinical Nutrition" zauważono, że codzienne przyjmowanie kofeiny może zwiększyć metabolizm nawet o 11%, a co za tym idzie, także spalanie tkanki tłuszczowej się zwiększa. Jednak według naukowców wydatek energetyczny jest większy u osób szczupłych niż otyłych.

Badania pokazują, że najlepszy wpływ na spalanie tkanki tłuszczowej ma zielona kawa, gdyż zawiera więcej polifenoli niż produkty palone.



Zdjęcie Jak schudnąć dzięki kawie? Dodaj do niej te składniki /ZOFIA BAZAK/Marek Bazak /East News

Miłośnicy czarnej kawy, którzy chcą jednocześnie schudnąć, powinni sięgać po napój z ekspresów ciśnieniowych, bądź parzony po turecku. To właśnie te dwa sposoby parzenia kawy sprawiają, że poprawia ona perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom i pobudza wydzielanie kwasów żołądkowych, co sprzyja trawieniu. Jednak z tego samego powodu czarny napój nie jest zalecany osobom z wrzodami żołądka i dwunastnicy.



Aby zwiększyć efektywność kawy jako domowego sposobu na odchudzanie, warto dodać do niej “ulepszacze", które przyśpieszą proces zrzucania zbędnych kilogramów. Jak nietrudno się domyślić na liście dodatków do kawy, które sprzyjają zrzucaniu kilogramów, próżno szukać kawy z cukrem. Miłośnicy cappuccino czy latte mogą sięgnąć jednak po zdrowszą i mniej tuczącą alternatywę.



Zobacz również: Kawa z cytryną na odchudzanie

Kawa z imbirem i cynamonem

Jak schudnąć? To pytanie zadaje sobie wiele osób. Miłośnicy kawy mogą zrzucić kilogramy między innymi dzięki dorzuceniu do kawy imbiru i cynamonu. Składniki te regulują procesy trawienne i dodatkowo przyśpieszą metabolizm.



Składniki 250 ml dobrej kawy

¼ łyżeczki imbiru

szczypta cynamonu

2 łyżeczki modu (opcjonalnie)

Aby przygotować taką kawę, wystarczy dodać do szklanki zaparzonego czarnego napoju ¼ łyżeczki imbiru oraz szczyptę cynamonu. Oczywiście słodzenia kawy nie polecamy, ale ci, którym trudno przełknąć gorzki napój, mogą dodać do niego miód (nie więcej niż dwoma łyżeczkami!). Ciekawego smaku kawa nabierze także, jeśli wrzucimy do niej suszoną skórkę pomarańczową.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Przepis na kawę po turecku

Zastąp tłuszcze nasycone — nienasyconymi

Domowe sposoby na odchudzanie to nie tylko unikanie cukrów, ale także tłuszczów nasyconych. Choć nasz organizm potrzebuje niewielkiej ilości tych tłuszczów, to jednak zazwyczaj spożywamy ich znacznie więcej, niż powinniśmy, a to zwiększa poziom złego cholesterolu i powoduje otyłość. Niestety żywność wysoko przetworzona, fast foody, ale również napój kawowy ze sklepu zawierają dużo kwasów tłuszczowych nasyconych. Można to zmienić, przygotowując w domu napój kawowy z orzechami nerkowca.



Zdjęcie Zdrowa i nietucząca propozycja dla miłośników kawy z mlekiem i cukrem / 123RF/PICSEL

Składniki 50 g orzechów nerkowca

100 ml mleka z orzechów z nerkowca

250 ml dobrej mocnej kawy

1-2 łyżki syropu z agawy lub miodu (opcjonalnie)

szczypta soli

Sposób przygotowania orzechowej kawy:

Orzechy nerkowca należy zalać wodą i moczyć przez około 3 - 6 godzin. Następnie odsączyć je i uprażyć na patelni i ostudzić. Orzechy nerkowca zblendować z mlekiem. Zaparzyć kawę i wlać do orzechowego miksu.

Dodać pozostałe składniki i zblendować do uzyskania kremowej konsystencji.



Ten sposób przygotowania kawy przypadnie z pewnością do gustu osobom, które lubią kawę z mlekiem i cukrem, ale jednocześnie wypróbowują różne domowy sposoby na odchudzanie. Dzięki niemu nie muszą rezygnować z przyjemnego, słodkiego smaku kawy. Napój ma jedwabistą konsystencję i nie jest gorzki. Można także podawać go w formie zmrożonej.

Jak schudnąć z pomocą kawy? Należy dodawać do niej odpowiednie składniki, które przyśpieszą metabolizm, a jednocześnie wykluczać, te, które sprzyjają boczkom i wałeczkom.

Zobacz również: Ewa Wachowicz o rodzajach kawy. Jaki wybrać?