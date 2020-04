Pokrzywa – zdrowie z natury

Kwiecień i maj to najlepszy czas, by zebrać młode listki pokrzywy i móc czerpać z ich leczniczych właściwości przez cały rok. Roślina, przez wielu wciąż traktowana jako pospolity chwast, może być doskonałym antidotum na wiele dolegliwości. Co warto wiedzieć o pokrzywie?

Zdjęcie Medycyna naturalna chętnie korzysta z korzeni pokrzywy, a także całego ziela /123RF/PICSEL

Zapatrzeni w rozwój przemysłu farmaceutycznego przez wiele lat bagatelizowaliśmy moc naturalnych produktów, takich jak pokrzywa, której walory odżywcze i lecznicze skrzętnie wykorzystywały nasze babki.



Antidotum na stres i wzmocnienie odporności



Jeśli chcemy przez wiele miesięcy czerpać z korzyści, jakie daje napar z pokrzywy, poszukajmy jej listków właśnie teraz. Sezon kończy się w momencie, kiedy roślina zaczyna kwitnąć.



Medycyna naturalna chętnie korzysta z korzeni pokrzywy, a także całego ziela, jednak najczęściej wykorzystywane są młode listki, zebrane najpóźniej do połowy maja. Zaleca się picie naparów z liści pokrzywy dla wzmocnienia sił witalnych i rozbudzenia organizmu po zimie.



W dobie szalejącej epidemii, narażeni jednocześnie na zakażenie i przewlekły stres, potrzebujemy wzmocnić zarówno system immunologiczny, jak i nerwowy. Pokrzywa jest więc doskonałym rozwiązaniem. Wiosną korzystajmy ze świeżych liści, na kolejne miesiące roku warto je zasuszyć.



Wsparcie metabolizmu



Wiosną cały organizm potrzebuje mądrych bodźców do pobudki po zimowym letargu. Świeże listki pokrzywy, zarówno w postaci naparów jak i sałatek, pomogą oczyścić układ pokarmowy ze złogów i toksyn. Związki zawarte w pokrzywie stymulują pracę żołądka, wątroby i trzustki. Roślina jest rekomendowana przy schorzeniach wątroby, nieżytach żołądkowo-jelitowych, biegunkach, a także przy problemach z wydzielaniem żółci.



Właściwości krwiotwórcze



Pokrzywa stymuluje produkcję czerwonych krwinek, dlatego jest rekomendowana w leczeniu anemii i przy osłabieniu organizmu spowodowanym na przykład długotrwałą chorobą. W działaniu krwiotwórczym nie ustępuje kroku preparatom żelaza. Z uwagi na bogactwo witamin i minerałów napary z pokrzywy zalecane są zarówno dla kobiet ciężarnych, jak i matek karmiących. Pokrzywa nie tylko wzmaga laktację, ale sprzyja też usuwaniu wody z organizmu.