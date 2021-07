Porzeczka: Właściwości zdrowotne

Czarna porzeczka "czarnym koniem"

Choć istnieje również biała wersja porzeczki, to sięgamy po nią najrzadziej, dlatego pod lupę weźmy tylko czerwoną i czarną wersję tego owocu. Skrywają wiele niespodzianek. Czarne są określane "czarnym koniem", nie tylko wśród porzeczek, ale w całej rodzinie agrestowatych. Jak wszystkie rośliny o ciemnej skórce, biją na głowę inne zawartością antyoksydantów, czyli najskuteczniejszej broni, w jaką wyposażyła nas natura, by wygrywać codzienne starcia z panoszącymi się arogancko wolnymi rodnikami.

Zależy ci na profilaktyce chorób nowotworowych i innych schorzeń cywilizacyjnych? Pytanie z serii retorycznych, ale z praktyczną odpowiedzią bywa różnie. Jeśli naprawdę chcesz zadbać o siebie i bliskich, jedzcie czarną porzeczkę, jagody, borówki amerykańskie, ciemne winogrona i inne rośliny w odcieniach fioletu, purpury, granatu i czerni. To najlepszy zastrzyk antyoksydantów, jaki możemy sobie zafundować.

Reklama

Czarna porzeczka: królowa witamin

Obecne w czarnej porzeczce trzy najsilniejsze witaminy - A, E i C pełnią nie tylko rolę antyoksydacyjną. Prowitamina A, inaczej beta-karoten, wzmacnia i chroni oczy i skórę. Witamina E, nazywana specjalistką do spraw młodości, spowalnia procesy starzenia komórek, czego efekty zobaczymy na skórze, a poczujemy po lepszej kondycji komórek mózgowych. Czarna porzeczka jest w czołówce roślin o najwyższej zawartości witaminy C, jest więc doskonałym wsparciem systemu immunologicznego, co latem jest nie bez znaczenia. Wszak urlop i choroba nie powinny iść w parze.



Z uwagi na zawartość witamin z grupy B, owoc ten ma również korzystny wpływ na pracę systemu nerwowego. Mocnymi argumentami czarnej porzeczki są również składniki mineralne, na czele z wapniem, magnezem, potasem i żelazem.

Zdjęcie Czerwona porzeczka to świetny składnik diety dla osób będących na diecie odchudzającej / 123RF/PICSEL

Czym wygrywa czerwona porzeczka?

Choć nie wyrwie palmy pierwszeństwa czarnej porzeczce, ma również swoje atuty. Zawiera spore ilości witamin z grupy B, a także C i składników mineralnych. Dodatkowo może się poszczycić zawartością unikatowej witaminy K, kluczowej dla właściwej krzepliwości krwi i optymalnej gospodarki wapniowej organizmu. Czerwone porzeczki mają niższą kaloryczność. I to nie jest jedyny powód, żeby sięgnąć właśnie po nie, jeśli decydujemy się na redukcję masy ciała.

Czerwone czy czarne porzeczki dla smukłej sylwetki?

Choć obie porzeczki zawierają błonnik, w kategorii stymulowania rozleniwionych jelit i przyspieszenia sennego metabolizmu, zawsze wygra czerwona. Skutecznie niweluje zaparcia. Czarna może przynieść więcej korzyści, gdy problemem staje się nadmierna perystaltyka jelit, a w efekcie biegunka. Lepiej niż owoce sprawdzą się w tej sytuacji liście czarnej porzeczki, które mają właściwości grzybo-, bakterio- i wirusobójcze. Zawierają też garbniki, substancje o właściwościach ściągających. Dlatego napar z liści czarnej porzeczki to skuteczne remedium na biegunkę.

Ewa Koza, mamsmak.com



Przeczytaj również:

Sok z czarnej porzeczki: Ochroni serce i wymiecie z organizmu toksyny



Konfitura z czarnej porzeczki. Samo zdrowie!



Zobacz również: