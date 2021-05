​Produkty, które najmocniej obciążają nerki. Uważaj!

Niewłaściwy model żywienia obciąża nerki

Gdyby ogłosić konkurs na najbardziej znienawidzone słowo roku, rzeczownik "dieta" miałoby duże szanse na zwycięstwo. Kojarzony zazwyczaj z odchudzaniem, szeregiem restrykcji, nakazów i zakazów, ma skromne grono zwolenników.



Tymczasem dieta nie jest sztucznym szablonem, który ktoś przygotuje dla ciebie, ale tym, co zjadasz każdego dnia. Nie tym, co planujesz, ale tym, co robisz. Model żywienia determinuje sylwetkę i wpływa na funkcjonowanie organizmu jako całości oraz na każdy jego pojedynczy element. Praca nerek jest silnie skorelowana z codziennymi wyborami żywieniowymi.

Obciążająca nerki sól

Wśród produktów, które najbardziej obciążają nerki, na niechlubne miejsce wśród zwycięzców zapracowała sobie wszędobylska sól. Świadomość społeczna na temat jej szkodliwości rośnie, więc solniczek używamy rzadziej. Niestety ukryty wróg czai się w większości wysokoprzetworzonych produktów. Sól dodawana jest do żywności nie tylko ze względów smakowych. Jest tanim i popularnym konserwantem.



Przyprawa ta obecna jest w ewidentnie słonych przekąskach, serach typu feta, ale też w wędlinach, konserwach, pieczywie i produktach cukierniczych oraz żywności typu fast food. To za ich sprawą szereg osób przekracza bezpieczną dobową dawkę soli, która, w przypadku osoby dorosłej, wynosi 5 mg. A ceną, jaką za to płacimy, są nie tylko choroby sercowo-naczyniowe, ale też przeciążenie nerek i wyższe ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej.

Dieta wysokobiałkowa obciąża nerki

Mięso, mięso i jeszcze raz mięso, a do tego nabiał? To nie jest scenariusz na zdrowie, choć na szybką redukcję wagi owszem. Tylko, że ceną za zgrabną sylwetkę możesz być, w skrajnych przypadkach, nawet niewydolność nerek i koniecznością dializowania. To raczej kiepski zysk. Dlaczego nadmiar białka w diecie niszczy nerki? Organizm nie jest w stanie usunąć wszystkich toksyny powstałych z metabolizmu białek.



Dieta wysokobiałkowa powoduje, że rośnie ryzyko wystąpienia mocznicy, nadciśnienia tętniczego, kamieni nerkowych i obrzęków. Spada też wydolność systemu immunologicznego. Rośnie podatność na infekcje. I ryzyko poważnego uszkodzenia nerek.

Warzywa, które obciążają nerki

Kuszą cię szczaw, rabarbar, szpinak i botwinka? Jedz je, ale z umiarem. Obok szeregu witamin i składników mineralnych te rośliny obfitują w szczawiany, które sprzyjają tworzeniu kamieni nerkowych. Zatykając kanaliki w nerkach, prowadzą do powstania kamicy szczawianowej.

Antybiotyki i leki z grupy NLPZów są poważnym obciążeniem dla nerek

Szkodę możemy wyrządzić nerkom również lekami, szczególnie jeśli używamy ich często i na własną rękę - nie konsultując tego z lekarzem. Najwyższą neurotoksyczność (toksyczność dla nerek) mają antybiotyki i popularnie używane przez Polaków niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ-y). Jedne i drugie mogą doprowadzić do zapalenia nerek, którego ryzyko wzrasta u pacjentów starszych i obciążonych chorobami przewlekłymi.

Ewa Koza, mamsmak.com

