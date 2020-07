Proste nawyki dobre dla serca

O ten ważny narząd warto się troszczyć. Zadbane serce to mniejsze ryzyko kołatania czy zawału i po prostu lepsze samopoczucie.

Zdjęcie Codziennie warto zjeść co najmniej dwie porcje borówek amerykańskim /123RF/PICSEL

Porcja superfood

Owoce jagodowe - nie pozwalają, by w naczyniach, którymi krew płynie do serca, gromadził się cholesterol. Zapobiegają w ten sposób rozwojowi miażdżycy oraz zawałowi serca. Codziennie warto zjeść co najmniej 2 porcje (1 porcja to 1 kubek lub duża garść) borówek amerykańskich, jagód, malin, truskawek lub jeżyn.



Ryby morskie to potentaci kwasów omega-3 kochanych przez komórki serca. Mają one zdolność rozrzedzania krwi, co przeciwdziała arytmii i zawałowi. Gotowany lub pieczony w folii dorsz, łosoś lub śledź to idealny obiad, o który warto się postarać 2-3 razy w tygodniu.





Solidna dawka ruchu

Energiczny spacer, podczas którego puls przyspieszy do 100-120 uderzeń na minutę, to wspaniały trening nie tylko dla mięśni nóg, ale również - mięśnia sercowego. Podobnie zadziała jazda rowerem.