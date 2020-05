Różane i lawendowe akcenty na talerzu

Pączki z różą i napar z lawendy to najbardziej popularne, choć nie jedyne, spożywcze zastosowanie pięknych kwiatów. Warto wiedzieć, że poza obfitą gamą walorów smakowych, zarówno róża, jak i lawenda mają bogatą wartość odżywczą.

Zdjęcie Zarówno owoce, jak i płatki róż wykorzystywane są do produkcji wielu smakołyków /123RF/PICSEL

Róża - smak piękna



Róża najczęściej uprawiana jest dla celów ozdobnych. Tym kwiatem obdarowujemy bliskie sercu osoby, by okazać im miłość, sympatię czy wdzięczność. Kwitnie od czerwca do października.



Nie jest szczególnie wymagająca - mrozoodporna, ale wiele jej gatunków wymaga okrycia na zimę.

Płatki róży mają delikatny aromat i choć jadalna jest każda odmiana, do celów spożywczych wykorzystuje się najczęściej różę pomarszczoną, dziką, francuską, galicyjską, japońską i damasceńska.



Wartości odżywcze



Kwiaty róży to prawdziwa skarbnica:



- witaminy C, która stoi na straży naszej odporności; - flawonoidów - związków o właściwościach przeciwutleniających, przeciwzapalnych, przeciwnowotworowych i detoksykacyjnych;

- olejków eterycznych, które działają przeciwbólowo, łagodzą nudności związane z chorobą lokomocyjną i objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego;

- glikozydów, które zwiększając stężenie wewnątrzkomórkowe wapnia i sodu, zwiększają się siłę skurczów serca;

- karotenoidów, które usuwają z organizmu wolne rodniki, odpowiedzialne między innymi za rozwój choroby nowotworowej.



Róża w kuchni



Zarówno owoce, jak i płatki róż wykorzystywane są do produkcji wielu smakołyków. Kto z nas choć raz nie rozkoszował się smakiem pączków z różą! Napary z owoców i płatków róży są codziennym napojem w wielu domach, zwłaszcza w sezonie zwiększonej zapadalności na infekcje. Konfiturą z róży możemy doprawiać dania mięsne, a jej świeże płatki dodawać do sałatek. Z róży wytwarza się również miód, wina i nalewki.