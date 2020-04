Rutyna dla wzmocnienia odporności

Rutyna to silny antyoksydant, który w połączeniu z witaminą C skutecznie wzmacnia system immunologiczny, łagodzi objawy i skraca czas trwania infekcji. Nie musimy kupować jej w tabletkach. Źródłem rutyny są rośliny. Co zatem włączyć do diety, by wesprzeć organizm w czasie epidemii?

Rutyna to organiczny związek chemiczny z grupy glikozydów flawonoidowych, silnych przeciwutleniaczy. W medycynie jest znana od XIX wieku.



Z jej leczniczych właściwości chętnie korzysta przemysł farmaceutyczny (do produkcji leków), spożywczy (do produkcji suplementów diety) i kosmetyczny, który oferuje nam liczne preparaty na bazie rutyny.

Gdzie znajdziemy rutynę?



Do celów leczniczych rutyna jest pozyskiwana z kwiatów perełkowca japońskiego, a także z ziela gryki, dziurawca zwyczajnego, mięty pieprzowej, ruty, berberysu pospolitego, aronii, dziurawca zwyczajnego, fiołka trójbarwnego oraz czarnego bzu.

Jej cennym źródłem, oprócz wymienionych wyżej roślin, są: kasza gryczana (niepalona), amarantus, figi, cebula, bataty, marchew, pomidory, jagody, cytryny, pomarańcze, winogrona i herbata rooibos.



Nie tylko uszczelnia naczynia



Powszechnie utrwaloną w naszych głowach właściwością rutyny jest wzmacnianie i uszczelnianie naczyń włosowatych. Ta jej cecha jest skrzętnie wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym do produkcji preparatów zapobiegających powstawaniu pajączków, a także w celu redukowania istniejących. To oczywiście nie jedyna korzyść, jaką możemy mieć z rutyny.



Stosowana doustnie zmniejsza cytotoksyczność utlenionego cholesterolu i hamuje toksyczne działanie wolnych rodników chroniąc komórki przed przedwczesnym starzeniem i rozwojem chorób cywilizacyjnych.



Rutyna spowalniając utlenianie wysoce ulotnej witaminy C, przedłuża jej prozdrowotne działanie. Ma właściwości przeciwzapalne i przeciwwysiękowe. Obecna w diecie sprzyja blokowaniu niektórych reakcji alergicznych.