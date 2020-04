Ryż na pięć sposobów

Ryż jest podstawą wyżywienia jednej trzeciej ludności świata. Biały, najbardziej oczyszczony, jest w Polsce powszechnie używany, ale to nie jedyna opcja. Ryż naturalny, brązowy, czarny, basmati czy dziki to gatunki, które też warto zaprosić do jadłospisu. Wszystkie rodzaje ryżu z powodzeniem możemy serwować w daniach słodkich i wytrawnych. Szukasz inspiracji? Dziś pięć pomysłów z ryżem w roli głównej.

Zdjęcie Ryż może być serwowany zarówno jako danie wytrawne, jak i słodkie /123RF/PICSEL

Ryż jest źródłem węglowodanów złożonych, wielu witamin i składników mineralnych. Im mniej oczyszczone ziarna, tym więcej w nich błonnika. Jeśli więc twój metabolizm jest rozleniwiony i borykasz się z przewlekłymi zaparciami - biały ryż nie jest dla ciebie. Wybierz naturalny, brązowy, czarny, albo dziki.



Warto zaznaczyć, że ryż dziki tak naprawdę nie jest ryżem, a trawą. Nie ma wątpliwości, że to wartościowa odżywczo roślina, której długie i cienkie ziarna mają ciemnobrązowy kolor i intensywny, zbożowo-orzechowy aromat. Dziki jest rekordzistą pod względem zawartości błonnika, dlatego ostrożność w jego spożywaniu powinny zachować osoby, u których występuje skłonność do biegunek.



Zanim znajdziemy swój ulubiony, dobrze poznać smak wszystkich gatunków. Praktycznie każdy może być serwowany zarówno jako danie wytrawne, jak i słodkie.



Słodka wersja ryżu



Jeszcze ciepły ryż (sprawdzi się tu każdy, dowolnie wybrany) łączymy z uduszonymi lub pokrojonymi w kostkę surowymi jabłkami, dodajemy kawałek ulubionego białego sera (może być twaróg, ser mozzarella, serek wiejski, a nawet sery dojrzewające), do każdej porcji wrzucamy kilka orzechów włoskich, łyżeczkę białego sezamu, pół łyżeczki czarnuszki, szczyptę cynamonu lub kardamonu i łyżeczkę wiórków kokosowych.