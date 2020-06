Metamorfoza Adele wciąż robi ogromne wrażenie. Gwiazda schudła blisko 45 kilogramów. Plan żywieniowy, który wdrożyła nazywany jest dietą SIRT. Na czym polega?

Trudno nie zauważyć tak dużej zmiany sylwetki, w krótkim czasie. Media z pasją rozpisywały się o kłopotach w życiu prywatnym piosenkarki. Okazuje się jednak, że przyczyną wyraźniej redukcji wagi Adele jest zmiana modelu żywienia. Gwiazda zaufała metodzie określanej jako dieta SIRT, do której dołączyła duża aktywność fizyczną.

Dieta SIRT to rygorystyczny model żywienia, który zwłaszcza w pierwszych dniach mocno weryfikuje silę charakteru i konsekwencję w realizacji podjętego postanowienia. Skutkiem wytrwania w trzytygodniowym programie dietetycznym jest szybka redukcja masy ciała, a bonusem efekt odmłodzenia.

Idea diety SIRT

Opracowana przez Aidana Gogginsa oraz Glena Mattena z Uniwersytetu w Surrey dieta SIRT opiera się na sirtuinach, które uznawane są za geny długowieczności. Sirtuiny to białka, czyli enzymy, które maja właściwości ochrony komórek przed stanami zapalnymi, a tym samym przedwczesnym starzeniem i zmianami chorobowymi. Mają też korzystny wpływ na procesy metaboliczne, sprzyjają budowaniu tkanki mięśniowej i redukcji tłuszczowej. Dlatego jadłospis wypełniony być musi warzywami i owocami, które obfitują w polifenole - przeciwutleniacze aktywujące sirtuiny.

Sirtfood - produkty bogate w polifenole

Nawet jeśli nie podejmiemy reżimu diety SIRT zdecydowanie warto włączyć do menu produkty wyróżniające się wyjątkowo wysoka zawartością polifenoli, a są to: papryczka chilli, kakao, gorzka czekolada (minimum 85 proc.), kawa, zielona herbata, oliwa z oliwek, kapary, jarmuż, natka pietruszki, seler naciowy, lubczyk, rukola, kasza gryczana, płatki owsiane, soja, daktyle, truskawki, jabłka, orzechy włoskie, kurkuma, czerwona cykoria i czerwona cebula.

Reżim żywieniowy

Najtrudniejszym etapem są pierwsze trzy dni diety SIRT, w trakcie których zalecane jest nieprzekroczenie dawki 1000 kcal na dobę. Od czwartego do siódmego dnia diety spożywamy nie więcej niż 1500 kcal. Od ósmego dnia nie ma wytycznych co do kaloryczności, bo według twórców tej metody nie w ilości kalorii drzemie siła i skuteczność tego modelu żywienia. Obok wymienionych wyżej pożądanych w diecie produktów kluczowe jest zupełne wykluczenie słodyczy, produktów typu fast food, żywności wysokoprzetworzonej, dań gotowych, zup i sosów z proszku, kostek rosołowych, białego pieczywa i wszystkich produktów zawierających białą mąkę.

Przez pierwsze dni zalecane jest wypicie trzech porcji zielonych soków (z jarmużu, selera, rukoli, pietruszki, zielonej herbaty i cytryny) i zjedzenie jednego posiłku opartego na składnikach bogatych w polifenole. Od czwartego do siódmego dnia pijemy dwa koktajle i zjadamy dwa posiłki (oparte na rekomendowanych produktach). Przez kolejne dwa tygodnie pijemy już tylko jeden zielony koktajl i zjadamy trzy posiłki z warzywami i owocami zawierającymi sirtuiny. Posiłki należy przyjmować regularnie, ostatni do godziny 19.00. Kluczem utrzymania rezultatów osiągniętej przez trzy tygodnie redukcji wagi jest włączenie na stałe do jadłospisu jak największej ilości produktów z grupy sirtfood.

