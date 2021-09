Seler w diecie odchudzającej

Zarówno naciowy, jak i korzeniowy, jest jednym z pierwszych wyborów, gdy decydujemy się na włączenie diety odchudzającej. I to jest bardzo dobra decyzja. Trzeba pamiętać, że ograniczaniu kaloryczności jadłospisu nie może towarzyszyć ograbienie go z ważnych dla zdrowia i życia składników odżywczych. Za takie błędy zapłacimy nie tylko pogorszeniem kondycji skóry, włosów i paznokci, ale nierzadko awitaminozą czy anemią. Ilość i jakość muszą się dopełniać, nie wykluczać.



Seler to dobry wybór. Jest warzywem niskokalorycznym i ma niski indeks glikemiczny, wiec nie będzie powodował nagłych wyrzutów cukru we krwi ani zmuszał trzustki do gwałtownej produkcji dużych dawek insuliny. Jednocześnie ma bardzo ciekawy pakiet wartości odżywczych. A to klucz doboru produktów do jadłospisu w trakcie redukcji masy ciała. Muszą być niskokaloryczne, zawierać witaminy, minerały i błonnik. Seler spełnia wszystkie te warunki.

Zdjęcie Nie tylko rosół czy sałatka jarzynowa - seler wzbogaci smak wielu innych potraw / 123RF/PICSEL

Seler dla metabolizmu

Miłośnicy medycyny alternatywnej skrzętnie wykorzystują to cenne warzywo do celów leczniczych. Jak pisze Jadwiga Górnicka: "Żywienie to zdrowie albo choroba." Każdy decyduje za siebie.

Włączając seler do jadłospisu, stymulujemy metabolizm, budzimy do działania leniwe trzewia, sprzyjamy usuwaniu złogów, toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Właśnie dlatego seler jest tak skuteczny w znoszeniu zaparć, nawet przewlekłych. Ma też silnie alkaliczny odczyn, dzięki czemu pomaga w zachowaniu lub przywróceniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

Seler dla zdrowia

Seler usprawnia trawienie tłuszczów, obniża poziom złego cholesterolu i chroni przed rozwojem miażdżycy. Zawiera duże dawki potasu, działa moczopędnie, chroni serca i wspiera pracę nerek. Wzmacnia system nerwowy i pomaga w normalizowaniu ciśnienia tętniczego krwi. Jest rekomendowany dla osób borykających się z chorobami reumatycznymi.

Warto po niego sięgnąć również w sezonie infekcyjnym. Pomaga uporać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami przeziębienia, grypy, chorób płuc i górnych dróg oddechowych.

Zdjęcie W przypadku selera niska cena idzie w parze z wyjątkowymi właściwościami zdrowotnymi / 123RF/PICSEL

Seler męskim afrodyzjakiem

Regularne spożywanie selera korzeniowego pomaga wyrównać poziom męskich hormonów płciowych, a dzięki temu zwiększa sprawność seksualną. Seksuolodzy alarmują, że z zaburzeniami erekcji zgłaszają się do nich coraz młodsi mężczyźni. A ilu, pochłoniętych wstydem, w ogóle nie sięga po specjalistyczną pomoc? Wysokoodżywcze, naturalne produkty mają korzystny wpływ również na seksualną stronę życia. Jedzmy z głową, by w pełni korzystać z jego uroków.

Ewa Koza, mamsmak.com

