Słaby uścisk dłoni? To może być symptom poważnej choroby

Na podstawie tego, w jaki sposób witamy się z innymi, specjaliści potrafią zdiagnozować nasz charakter i typ osobowości. Okazuje się, że siła uścisku dłoni zdradza znacznie więcej. Jak przekonują nowozelandzcy uczeni, słaby uścisk dłoni może być symptomem potencjalnie zagrażającego życiu schorzenia.

Zdjęcie Słaby uścisk dłoni może świadczyć o chorobie /123RF/PICSEL

Psychologowie są zdania, że na podstawie przywitania możemy wywnioskować, jakie nasz rozmówca ma intencje i cechy charakteru.

Reklama

Podczas gdy silny uścisk dłoni symbolizuje otwartość i pewność siebie, słaby jest oznaką uległości i chęci zachowania dystansu. Podawanie wiotkiej, bezwładnej nieomal ręki może tymczasem zdradzać nie tyle słabość charakteru, co słabą kondycję zdrowotną.

Do takiego wniosku doszli naukowcy z University of Auckland w Nowej Zelandii, którzy dowiedli, iż może on być symptomem groźnej dla zdrowia i życia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.

Uczeni przebadali cztery tysiące mężczyzn i kobiet, głównie po czterdziestce. Siłę uścisku mierzono przy użyciu ręcznego urządzenia zwanego dynamometrem, które badani mieli za zadanie ściskać obiema rękami.

Jak naturalnie obniżyć ciśnienie? 1 / 14 Płynąca w naczyniach krew zawsze wywiera jakiś nacisk na ich ścianki. Najlepiej dla naszego zdrowia i samopoczucia, gdy przez większość dnia siła tego naporu jest równa 120/80 mmHg. Oczywiście, pod wpływem różnych czynników może ona na chwilę wzrosnąć, ale zaraz potem powinna wrócić do normy. Przy częstych stresach, jak ma to miejsce choćby teraz, może to być utrudnione. We krwi stale krąży dużo kortyzolu i adrenaliny, a to hormony, pod wpływem których naczynia krwionośne ulegają zwężeniu. (Naj) Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Następnie naukowcy wykorzystali system punktacji wdrożony przez specjalistów zajmujących się diagnozowaniem chorób wątroby. Dokonano więc niezbędnych obliczeń w oparciu o dane, takie jak wskaźnik masy ciała, odczyt poziomu insuliny oraz cukru we krwi. Uczestnicy, którzy mieli najwyższy wynik, zostali poddani badaniu ultrasonograficznemu celem sprawdzenia, czy wątroba została objęta chorobą.

Zdjęcie Osoby o najsłabszym uścisku były bardziej narażone na choroby wątroby / 123RF/PICSEL

Rezultaty badania, które zostały niedawno opublikowane na łamach czasopisma medycznego "European Journal of Clinical Nutrition", wykazały, że osoby o najsłabszym uścisku były dwukrotnie bardziej narażone na niepokojące objawy niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.

Schorzenie to może prowadzić do ostrego zapalenia wątroby, a w konsekwencji zwłóknienia i marskości. Jego rozwój jest zaś ściśle powiązany z otyłością, która należy do głównych czynników ryzyka.

Nowozelandzcy uczeni są zdania, że tłuszcz znajdujący się w wątrobie, powodując stan zapalny w ciele zmniejsza siłę mięśni, co prowadzi m.in. do słabego uścisku dłoni. Może on być zatem pierwszym objawem rozwijającej się w organizmie choroby.