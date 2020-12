​Słodzenie stewią może poważnie zaszkodzić zdrowiu - alarmują naukowcy

Wiele osób pragnących ograniczyć spożycie cukru decyduje się na rozmaite zamienniki, a bodaj najpopularniejszą alternatywą jest stewia. Warto jednak zachować ostrożność. Jak donoszą izraelscy naukowcy, ta roślinna substancja słodząca może negatywnie wpływać na zdrowie jelit.

Zdjęcie Stewia w tabletkach czy cukier w kostkach? Naukowcy wiedzą już, co jest zdrowsze! /123RF/PICSEL

Większość ludzi, w tym eksperci z zakresu dietetyki, postrzegają stewię jako bezpieczny dla organizmu zamiennik białego cukru. Pozyskiwaną z rośliny występującej na terenie obu Ameryk i Azji substancję słodzącą ceni się głównie ze względu na niską kaloryczność oraz właściwości prozdrowotne, m.in. przeciwzapalne, antyoksydacyjne, immunosupresyjne i hipoglikemizujące. Polecana jest zwłaszcza osobom odchudzającym się, gdyż ekstrakt ze stewii jest aż 200 razy słodszy niż tradycyjny cukier, dzięki czemu dla uzyskania pożądanego smaku wystarczy odrobina tej substancji. Dodając ją do napojów i deserów, łasuchy mogą mocno obniżyć ilość spożywanych dziennie kalorii.

Okazuje się jednak, że chwalona przez dietetyków stewia też ma wady. Jak dowiedli izraelscy uczeni, regularne sięganie po nią może zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu jelit. Zespół badawczy z Uniwersytetu Ben Guriona w Beer Szewie przyjrzał się dwóm postaciom stewii: ziołowemu suplementowi oraz oczyszczonemu ekstraktowi. Uczeni odkryli, iż zarówno suplement, jak i ekstrakt mają "hamujący wpływ na komunikację bakteryjną w jelitach". Może to doprowadzić do rozmaitych zaburzeń mikroflory jelitowej, takich jak przewlekłe wzdęcia, biegunka, zaparcia i refluks. W dłuższej perspektywie owe zaburzenia skutkować mogą obniżeniem odporności organizmu.

Autorzy badania podkreślają, że od właściwego funkcjonowania jelit uzależniony jest ogólny stan zdrowia organizmu. Niektóre bakterie bytujące w jelitach wspomagają go bowiem w walce z infekcjami, a nawet zmniejszają objawy związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów. "Rezultaty naszej analizy wskazują na konieczność przeprowadzenia większych, szerzej zakrojonych badań, zanim przemysł spożywczy zastąpi cukier i sztuczne słodziki stewią. W odniesieniu do efektów zidentyfikowanych w naszym badaniu sugerujemy, by dokładniej wyjaśnić mechanizmy działania stewii i tym samym określić w pełni bezpieczne dla zdrowia dawki tej substancji" - komentują uczeni.