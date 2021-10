Światowy Dzień Chorych na Łuszczycę. Gwiazdy, które walczą z chorobą

Czym jest łuszczyca?

Łuszczyca jest chorobą, która może dotyczyć skóry gładkiej, skóry owłosionej głowy, a także paznokci i stawów.



Charakteryzuje się ona czerwonymi, pokrytymi łuską grudkami, które mogą się zlewać i tworzyć większe ogniska. W przypadku łuszczycy paznokci objawem są wgłębienia na płytce lub widoczne ślady oleju pod paznokciami.



Zdjęcie Łuszczyca może dotyczyć skóry gładkiej, skóry owłosionej głowy, a także paznokci i stawów / 123RF/PICSEL

Łuszczyca to choroba przewlekła. Powstawanie zmian chorobowym opiera się na nadmiernych podziałach komórek naskórka i zaburzeniach złuszczania. Chociaż może ujawnić się w każdym wieku, to uznaje się, że najczęściej występuje przed 30. rokiem życia.

Gwiazdy, które chorują na łuszczycę

Walka z łuszczycą nie jest łatwa, a dla wielu osób jest ona wstydliwą chorobą. Niektóre gwiazdy przyznały się, że również się z nią zmagają, a wszystko to po to, by ta przewlekła choroba nie była już tematem tabu.



Z łuszczycą boryka się m.in. Kris Jenner, a przez to, że ma ona podłoże genetyczne, to choroba ujawniła się także u jej córki Kim Kardashian. Obie nie mają problemu z tym, by głośno mówić o łuszczycy. Zaakceptowały ją i wierzą, że wkrótce pojawi się lekarstwo, które da możliwość całkowitego wyleczenia.



Zdjęcie Z łuszczycą zmaga się Kim Kardashian oraz jej mama Kris Jenner / Presley Ann / Stringer / Getty Images

Do walki z łuszczycą przyznała się również Cara Delevingne. Modelka nie ukrywa, że choruje i już nie próbuje zakrywać zmian skórnych. W 2016 roku postanowiła pojawić się na premierze filmu "Legion samobójców". To właśnie wtedy zdecydowała się na stylizację, która odsłoniła zmiany na jej skórze.

Zdjęcie Cara Delevingne choruje na łuszczycę / James Devaney / Contributor / Getty Images

LeAnn Rimes jest amerykańską piosenkarką i również boryka się z łuszczycą. Zdecydowała się na odważny krok i na swoim instagramowym profilu opublikowała zdjęcia pokazujące całe ciało pokryte zmianami skórnymi.



Muzyka jest moim skarbem i powodem, dla którego tu jestem. Ale chcę dać głos tym innym częściom mnie. I chcę dać głos temu, przez co przechodzi tak wiele innych osób. To jest wreszcie mój czas, aby szczerze opowiedzieć o tym, czym jest łuszczyca i jak wygląda. LeAnn Rimes

