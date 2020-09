Uwaga na tłuszczyk w wątrobie!

To organ, który dużo nam wybacza i po niejednym błędzie dietetycznym potrafi się zregenerować. Ale wytrzymałość wątroby ma swoje granice. Dobrze jest ich zbyt często nie przekraczać!

Wątroba nie lubi dużej ilości tłuszczu, zarówno tego, który musi przetworzyć po wysokokalorycznym, bogatym w tłuszcze nasycone posiłku, jak i tego pod postacią komórek tłuszczowych zgromadzonych na brzuchu (przy tzw. otyłości trzewnej). Źle znosi też nadmiar węglowodanów prostych.



Niestety, niektóre przysmaki mogą być dla niej dużym wyzwaniem. Szaszłyki czy karkówka z grilla, pieczona kiełbasa, desery lodowe, drożdżówki obfitują w składniki, które sprzyjają zwiększeniu liczby stłuszczonych komórek wątrobowych.



To niekorzystne, zwłaszcza gdy występują inne czynniki ryzyka - np. chorujemy na zespół policystycznych jajników, cukrzycę typu 2 lub niedoczynność tarczycy, występuje u nas dyslipidemia (niewłaściwy poziom cząsteczek białkowo-tłuszczowych we krwi) albo obturacyjny bezdech senny. W połączeniu z nimi utrzymująca się niezdrowa dieta może z czasem doprowadzić do niealkoholowego stłuszczenia wątroby.



Na szczęście, zanim do tego dojdzie, wątroba wysyła trochę sygnałów, że jest w gorszej kondycji. Nie jest ich wiele, więc tym bardziej nie należy ich lekceważyć. Eksperci podpowiadają, na jakie objawy zwrócić uwagę i jak zatroszczyć się o organ.



Kiedy powinna zapalić się "czerwona lampka"?

Jednym z objawów, które mogą zdradzać problemy z wątrobą, jest uczucie zmęczenia, które nie mija pomimo odpoczynku. Spędzamy cały dzień, relaksując się z książką lub na spacerze, wracamy z udanego urlopu, a nadal czujemy się słabe.



Może dokuczać nam dyskomfort w prawym górnym kwadracie brzucha, odczuwalny zwłaszcza po zjedzeniu tłustego posiłku. Zmuszona do pracy nocą wątroba może nie radzić sobie z odtruwaniem i budzić nas w środku nocy - typowe są pobudki około godziny drugiej nad ranem.



Ale nawet jeśli nie mamy żadnych dolegliwości, powinnyśmy potraktować jako niepokojący objaw występowanie na brzuchu tzw. oponki - bo zgromadzone w pobliżu wątroby komórki tłuszczowe są źródłem zapalnych związków.



Jakie badania warto zrobić?

Lekarz rodzinny może zalecić badanie krwi na: poziom enzymów wątrobowych ASPAT i ALAT, stężenie żelaza i ferrytyny, poziom glukozy.



Dodatkowo badanie obrazowe: ultrasonografię, tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny jamy brzusznej.



To wspomoże przeciążony organ

Ziołowa kuracja mniszkiem pospolitym to skuteczny sposób na pobudzenie wydzielania żółci i odmłodzenie wątroby.



2 łyżki rozdrobnionych korzeni zalewamy 2 szkl. gorącej wody i odstawiamy do napęcznienia przez 1 godzinę. Potem ogrzewamy powoli do wrzenia i gotujemy pod przykryciem 3-5 minut, odstawiamy na 10 minut i przecedzamy. Pijemy 1/2-2/3 szkl. 2-3 razy dziennie na 1 godzinę przed posiłkiem.



Picie soku z rzodkwi czarnej podziała regulująco na wątrobę i pęcherzyk żółciowy.



Warzywko obieramy, kroimy na kawałki i przeciskamy przez sokowirówkę. Na 2 szkl. soku dodajemy 3/4 szkl. płynnego miodu naturalnego, mieszamy do rozpuszczenia. Pijemy 3 razy dziennie po 1 łyżce, stopniowo w ciągu 2 tygodni zwiększając dawkę do 3 łyżek. Po upływie 2 tygodni stopniowo obniżamy dawkę do 1 łyżki. Całość powinna nam zająć 1 miesiąc. Uwaga! Sok przechowujemy w lodówce.



Możemy wypróbować akupresurę - według alternatywnej medycyny chińskiej wspomagający dla wątroby może być nacisk palcami na okolicę pod prawym łukiem żebrowym - przez 2-5 minut.



Jakie mogą być zalecenia lekarza?

Przy zagrożeniu niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby powinnyśmy przestawić się na mniej kaloryczny (o około 30 procent) jadłospis. Preferowana jest dieta tzw. śródziemnomorska lub DASH - bazująca na warzywach, owocach, pełnych ziarnach, nasionach i pestkach oraz rybach i oliwie. Warto ją wzbogacić o 2-3 filiżanki kawy dziennie - napój działa ochronnie.



Ale uwaga! Nie wolno nam stosować głodówek - gdy nagle zostaną uwolnione zgromadzone toksyny, wątroba może zostać przez nie obciążona jak przez... dużą porcję tłustego boczku. Ochronny wpływ na wątrobę może mieć witamin.

