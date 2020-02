Uwaga! Odra, ospa, gruźlica wcale nie minęły

Długo się o nich nie mówiło, a młodzi lekarze odrę znali jedynie z podręczników! Przestaliśmy na nie chorować przede wszystkim dzięki powszechnym szczepieniom ochronnym. Niestety, dziś znowu zaczyna być głośno o tych chorobach…

Zdjęcie Wysoka gorączka może być jednym z pierwszych objawów odry lub ospy /123RF/PICSEL

Eksperci uważają, że głównym powodem wzrostu zachorowań na choroby zakaźne, przede wszystkim odrę, są krążące w społeczeństwie nieprawdziwe informacje o szkodliwości i zbędności szczepień. Pod ich wpływem niektórzy rodzice rezygnują ze szczepienia swoich pociech. A to zwiększa ryzyko zachorowania nie tylko u dziecka, ale także u osób, które mają z nim kontakt (dorosłych, innych dzieci).



Reklama

Kolejnym powodem powrotu chorób zakaźnych są podróże do krajów, w których one nagminnie występują - np. na Ukrainie szaleją odra i gruźlica. Zagrożenie mogą stanowić również niezaszczepione osoby przyjeżdżające do nas z zagranicy...



Odra

1. Nie każdy z nas został na nią zaszczepiony w dzieciństwie. A to dlatego, że obowiązkowe szczepienie wprowadzono dopiero w roku 1975. Jeśli mieliśmy wtedy więcej niż 15 miesięcy, mogło nas ominąć. Tak samo później, gdy pojawiły się zalecenia podawania drugiej dawki, gdy dziecko ma 7-8 lat. Jeśli do tego nigdy na odrę nie chorowaliśmy, dziś możemy paść ofiarą dla tej niebezpiecznej choroby zakaźnej.



2. Dlatego lekarze radzą, by się zaszczepić: dwoma dawkami, jeśli będzie to pierwszy raz, jedną - jeśli kiedyś jedną przyjęliśmy. Koszt jednej dawki to ok. 150 zł.



3. Wirus odry przenosi się dużo łatwiej niż grypy. Jest sześć razy bardziej zaraźliwy! Odbywa się to drogą kropelkową, nie tylko wskutek kichnięcia lub kaszlu, ale także np. mówienia. W powietrzu zawisa wtedy niewidoczny aerozol pełen kropelek, w których ukryte są zarazki. Chora osoba może nie wiedzieć, że rozsiewa wirusy odry! Zaczyna zakażać jeszcze zanim wystąpi u niej wysypka czy jakikolwiek niepokojący objaw.



4. Zaczyna się od... mylących dolegliwości - katar, kaszel, gorączkę łatwo przypisać grypie. Co prawda, trochę podejrzany może się wydawać światłowstręt oraz obrzęk powiek, a także szarobiałe grudki w jamie ustnej, ale mało kto kojarzy je z odrą. Dopiero, gdy na czole i za uszami, a zaraz potem na całym ciele pojawiają się czerwone plamki, zaczynamy coś podejrzewać...



5. Dla osoby dorosłej odra może być szczególnie niebezpieczna. Wywołuje bowiem stan zapalny całego organizmu. Zdarza się, że przechodzi w zapalenie płuc lub mięśnia sercowego albo (po kilku latach) w podostre stwardniające zapalenie mózgu.



6. Pomogą nam leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, np. z ibuprofenem, paracetamolem, a także stosowanie chłodnych okładów na czoło. Jeśli w ciągu 72 godzin od kontaktu z chorym przyjmiemy szczepienie, może to złagodzić przebieg choroby.

Niebezpieczny zasięg...

Zdjęcie Odra jest sześć razy bardziej zaraźliwa niż grypa. Wystarczy przebywanie w jednym pomieszczeni z chorym / 123RF/PICSEL

Sprawdzono, że jedna osoba, która jest chora na odrę, może zarazić nawet 18 osób! Wcale nie musi mieć z nimi bezpośredniego kontaktu, wystarczy do tego przebywanie w jednym pomieszczeniu, nawet gdy odległość jest duża (jak np. w sklepie, autobusie).