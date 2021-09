Domowy ocet jabłkowy. Jak go zrobić?

Ocet jabłkowy powstaje z fermentacji jabłek. Odznacza się on żółto-brązowym kolorem. Oprócz jabłek, do powstania octu jabłkowego niezbędny jest także cukier oraz woda.



Dokładnie umyte owoce należy pokroić i przełożyć do słoika. Tak przygotowane jabłka zalewamy posłodzoną wodą. Ważne, by była przegotowana i wystudzona. Na jeden litr wody powinny przypadać cztery łyżki cukru.

Całość należy zakryć gazą. By jak najlepiej chroniła zawartość słoika, najlepszym rozwiązaniem będzie przymocowanie gazy za pomocą gumki. Ocet jabłkowy będzie gotowy po upływie mniej więcej miesiąca.



Reklama

Zdjęcie Ocet jabłkowy w formie płukanki może pomóc pozbyć się bólu gardła / 123RF/PICSEL

Jakie właściwości ma ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy znalazł zastosowanie nie tylko jako środek spożywczy, ale także płyn, który pomaga na wiele dolegliwości zdrowotnych.



Ocet jabłkowy jest bogaty m.in. w witaminy z grupy B, witaminę C, beta-karoten i kwas foliowy. Jest także źródłem fosforu, sodu, potasu, wapnia, magnezu oraz żelaza.



Obecność witamin i minerałów przyczynia się m.in. do wzmocnienia odporności. To jednak dopiero początek. Uznaje się, że spożywanie octu jabłkowego ma wpływ na poprawę wyglądu włosów i paznokci, a także przyczynia się do usuwania niestrawionych resztek z układu pokarmowego.



Po ocet jabłkowy sięgają osoby, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. Wszystko dlatego, że reguluje on proces trawienia poprzez wspomaganie produkcji enzymów trawiennych, a także hamuje apetyt.



Oprócz tego ocet jabłkowy obniża poziom glukozy oraz złego cholesterolu we krwi. Działa także antybakteryjnie oraz antyseptycznie. Dość często stosuje się go w zakażeniach grzybiczych.



Jak jeszcze działa ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy jest stosowany w zwalczaniu objawów przeziębienia. W tym celu wykorzystywany jest np. jako dodatek do domowych syropów, a w formie płukanki może pomóc pozbyć się bólu gardła.



Uznaje się, że ocet jabłkowy może być pomocny w walce z problemami żołądkowymi, refluksem oraz zaparciami. W tych przypadku jednak spożywanie octu jabłkowego należy skonsultować z lekarzem.



Poza tym ocet jabłkowy radzi sobie ze zwalczaniem nieprzyjemnego zapachu z ust. Ponadto świetnie sprawdza się w formie toniku. Redukuje nadmierne wydzielanie sebum, a co za tym idzie, pomaga w walce z trądzikiem.



Zdjęcie Piciu octu jabłkowego w celu zrzucenia zbędnych kilogramów powinna towarzyszyć zdrowa dieta oraz spożywanie nawet dwóch litrów wody dziennie / 123RF/PICSEL

Jak pić ocet jabłkowy, by nie zaszkodził?

Chociaż ocet jabłkowy wykazuje liczne właściwości, które pozytywnie wpływają na organizm, to jego spożywanie warto przemyśleć.



Brak umiaru w piciu octu jabłkowego może nieść za sobą kilka skutków ubocznych. Może to być m.in. ból brzucha, zgaga, zbyt niski poziom cukru oraz uszkodzenie szkliwa.



Ocet jabłkowy jest chętnie spożywany w formie dodatku do sosów, sałatek oraz marynat. Oprócz tego coraz więcej osób pije ocet jabłkowy bez dodatków. Warto pamiętać jednak o kilku zasadach.



Umiarkowane i sporadyczne stosowanie octu jabłkowego w potrawach nie powinno nieść za sobą negatywnych skutków. Inaczej wygląda to w momencie chęci spożywania octu w formie płynu. Tutaj istotne jest, by nie sięgały po niego kobiety w ciąży oraz osoby stosujące leki obniżające poziom cukru we krwi.



Piciu octu jabłkowego w celu zrzucenia zbędnych kilogramów powinna towarzyszyć zdrowa dieta oraz wypijanie nawet dwóch litrów wody dziennie. Istotne jest również pamiętanie o rozcieńczaniu octu z wodą. Na jedną szklankę wody powinna przypadać jedna łyżeczka octu jabłkowego.



Spożywanie octu jabłkowego należy ograniczyć do tygodnia. Jeśli jednak stanowi on część kuracji odchudzającej, to ponowne picie octu powinno nastąpić dopiero po upływie miesiąca.



Czytaj więcej:

Post Daniela. Oczyszczanie z toksyn i redukcja masy ciała



Gorzkie emocje przełykamy z cukrem



Pięć najgorętszych dietetycznych mitów, które już czas włożyć między bajki



Zobacz także: