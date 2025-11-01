Spis treści: Elegancja i higiena w jednym - krótka historia bidetu Od salonów arystokracji do łazienek w bloku Bidetka - nowoczesna alternatywa dla bidetu

Elegancja i higiena w jednym - krótka historia bidetu

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu bidet był synonimem elegancji i luksusu. Występował jako element wyposażenia w willach i hotelach najwyższej klasy, w których dbałość o higienę była równie ważna jak dobry smak i estetyka wnętrz. Choć jego wynalezienie przypisuje się Włochom, szczególne znaczenie zyskał we Francji u schyłku XVII wieku.

Zresztą nazwa tego łazienkowego sprzętu wywodzi się z języka francuskiego i oznacza kucyka. Bywał nazywany "rumakiem czystości". Wszystko przez sposób, w jaki należało na nim usiąść - niczym na małym wierzchowcu, by pogalopować w kierunku higienicznej krainy. Sprzęty były tworzenie z różnych materiałów - szlachetnych gatunków drewna, porcelany, a nawet srebra i złota. Można śmiało stwierdził, że stanowił ogromny przełom w ówczesnych posiadłościach arystokratycznych, a na nawet dworze królewskim - wbrew swojej wystawności, słynęły one raczej z brudu i fetoru, który przez długie lata maskowano wymyślnymi strojami i perfumami.

Od salonów arystokracji do łazienek w bloku

W XVIII i XIX wieku bidet był obowiązkowym elementem łazienek francuskiej arystokracji. W Polsce długo pozostawał wręcz egzotycznym gadżetem, który kojarzono z luksusem i zachodnim stylem życia. Dopiero w drugiej połowie XX wieku zaczął trafiać do prywatnych domów i mieszkań. Choć dla jednych był symbolem elegancji i troski o zachowanie higieny, inni nadal patrzyli na niego z przymrużeniem oka. Trochę jak na zbędny mebel w łazience, który zabiera cenną przestrzeń. Z czasem przekonano się do niego, a bidet zaczął zajmować ważne miejsce w planach architektów podczas aranżowania nowoczesnych mieszkań. Sytuacja jednak ponownie obraca się na jego niekorzyść.

Bidetka - nowoczesna alternatywa dla bidetu

Dziś coraz częściej mówi się o tym, że klasyczny bidet odchodzi w niepamięć, a jego miejsce zajmuje bidetka, najczęściej w formie prysznica higienicznego. To nic innego, jak mała słuchawka natryskowa przypominająca prysznicową, zainstalowana obok toalety. Pozwala na wygodne i higieniczne podmycie się bez konieczności korzystania z osobnego urządzenia. Dlaczego zyskuje przewagę nad bidetem?

W nowoczesnych łazienkach przestrzeń często jest ograniczona. Montaż niewielkiej słuchawki to ogromny plus dla właścicieli małych mieszkań, którzy chcą zachować komfort i funkcjonalność bez zamieniania łazienki w ciasną klitkę. Zajmuje zdecydowanie mniej miejsca i ogranicza koszty - potrzebna jest jedynie bateria bidetowa. Jej instalacja jest stosunkowo prosta i z całą pewnością nie sprowadzi na głowę zamieszania związanego z remontem. Dodatkowo nie wymaga mozolnego szorowania podczas porządków, jak często jest w przypadku bidetu.

