Zaskakujące nawyki kawowe Polaków. Wiek ma tu ogromne znaczenie

Karolina Woźniak

Oprac.: Karolina Woźniak

Ponad połowa badanych Polaków traktuje czas przy kawie jako moment refleksji i wytchnienia od codziennego pędu. Wiek ma realny wpływ na to, ile czasu przeznaczamy na ten rytuał i jaką kawę wybieramy, bo młodsi wolą kreatywne nowinki, a starsi pozostają wierni tradycyjnej czarnej kawie. Czego jeszcze dowiadujemy się z raportu opisującego polskich kawoszy?

Jak wyglądają nawyki kawowe Polaków?
Jak wyglądają nawyki kawowe Polaków?Canva ProINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Przyjemna chwila przy filiżance
  2. Kawa a wiek Polaków
  3. Po co Polacy piją kawę?
  4. Jaką kawę najchętniej piją Polacy?

Przyjemna chwila przy filiżance

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Coca-Cola HBC Polska dla Caffè Vergnano opublikowanych na łamach rp.pl, Polacy kochają kawę, a czas z nią spędzony uznają już niemal za rytuał. Aż 82 proc. mieszkańców naszego kraju pije czarny napój codziennie, ale wcale nie chodzi tylko o poranne pobudzenie przed ciężkim dniem pełnym wyzwań. Kawa to dla nas przede wszystkim przyjemność.

Kawa a wiek Polaków

Jak wynika z danych, wiek ma szczególne znaczenie jeśli chodzi o czas spędzany nad kubkiem ulubionej kawy. Im jesteśmy starsi, tym ten czas się wydłuża.

Młodzi dorośli z pokolenia Z (urodzeni po 1995 roku) przy kawce siedzą ok. 130 godzin rocznie; millenialsi (roczniki 1981-1995) ok. 140 godzin rocznie, a u najstarszych osób ten czas wydłuża się do 152 godzin rocznie, czyli ok. 25 minut dziennie.

Starsza kobieta z siwymi włosami uśmiecha się, patrząc przez okno, trzymając w dłoniach biały kubek, ubrana w ciepły, szary sweter.
Starsi Polacy chętnie piją czarną kawę w samotności lub z rodzinąCanva ProINTERIA.PL

Różnice pokoleniowe w piciu kawy wśród Polaków dotyczą też aktywności podczas jej spożywania. Podczas gdy młodzi stawiają na rozmowę i towarzystwo bliskich osób, starsi zdecydowanie wolą sączyć kawkę przed telewizorem lub podczas przeglądania Internetu. Gdy jednak mają wybierać, najmłodsze pokolenie dorosłych wskazuje na największą przyjemność z picia kawy wśród przyjaciół, starsi zaś wolą towarzystwo rodziny.

Zobacz również:

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. O tej porze dnia lepiej po nią nie sięgać
Życie i styl

Najgorsza pora na picie kawy. Wtedy lepiej unikać "małej czarnej"

Natalia Jabłońska

Po co Polacy piją kawę?

Zdecydowana większość badanych (70 proc.) zgodnie przyznaje, że kawę pije nie dla zastrzyku energii z rana, ale dla przyjemności. Aż 58 proc. kawoszy codziennie wypija 2-3 filiżanki ulubionego napoju. Ponad połowa badanych osób uważa czas spędzony przy kawce za chwilę refleksji i zatrzymanie się w pędzie na wyczekiwaną przerwę. Trudno się nie zgodzić - jest w piciu kawy pewna otoczka rytuału, kojarzy się to z odprężeniem i chwilowym wyciszeniem.

Kobieta o blond włosach w średnim wieku siedzi w fotelu z filiżanką herbaty lub kawy, patrzy zamyślona w bok, ubrana w jasną koszulę, w tle elegancki biały kominek.
Nie zgadniesz, kto pije najwięcej kawy w Polsce – młodzi czy seniorzy?123RF/PICSEL

Jaką kawę najchętniej piją Polacy?

Okazuje się, że przepadamy za tzw. "kawą białą", czyli z mlekiem. Taką wersję wybiera aż 64 proc. Polaków. Na kolejnych miejscach niemal na równi plasują się kawa parzona (56 proc.) oraz instant/rozpuszczalna (54 proc.). Pod względem rozróżnienia na podstawie wieku, możemy zauważyć, że przedstawiciele starszych pokoleń chętniej sięgają po filiżankę czarnej kawy (63 proc.), zaś najmłodsi chętnie próbują nowszych "wynalazków" jak kawa mrożona (56 proc.).

Kobieta.interia.pl to miejsce pełne pomysłów, emocji i sprawdzonych porad. Zostań z nami na dłużej i odkryj, co może cię zainspirować już dziś. 

Kobieta z długimi, brązowymi włosami trzymająca bukiet świeżych kwiatów, patrząca plecami do obiektywu, po prawej stronie napis 'porady'.
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL

Źródło: wyniki badania opublikowane na łamach rp.pl

"Nomada": Jak wygląda życie w Nowym Jorku? "Nie można dać sobie w kaszę dmuchać"INTERIA.PL

Najnowsze