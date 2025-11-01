Zaskakujące nawyki kawowe Polaków. Wiek ma tu ogromne znaczenie
Ponad połowa badanych Polaków traktuje czas przy kawie jako moment refleksji i wytchnienia od codziennego pędu. Wiek ma realny wpływ na to, ile czasu przeznaczamy na ten rytuał i jaką kawę wybieramy, bo młodsi wolą kreatywne nowinki, a starsi pozostają wierni tradycyjnej czarnej kawie. Czego jeszcze dowiadujemy się z raportu opisującego polskich kawoszy?
Spis treści:
- Przyjemna chwila przy filiżance
- Kawa a wiek Polaków
- Po co Polacy piją kawę?
- Jaką kawę najchętniej piją Polacy?
Przyjemna chwila przy filiżance
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Coca-Cola HBC Polska dla Caffè Vergnano opublikowanych na łamach rp.pl, Polacy kochają kawę, a czas z nią spędzony uznają już niemal za rytuał. Aż 82 proc. mieszkańców naszego kraju pije czarny napój codziennie, ale wcale nie chodzi tylko o poranne pobudzenie przed ciężkim dniem pełnym wyzwań. Kawa to dla nas przede wszystkim przyjemność.
Kawa a wiek Polaków
Jak wynika z danych, wiek ma szczególne znaczenie jeśli chodzi o czas spędzany nad kubkiem ulubionej kawy. Im jesteśmy starsi, tym ten czas się wydłuża.
Młodzi dorośli z pokolenia Z (urodzeni po 1995 roku) przy kawce siedzą ok. 130 godzin rocznie; millenialsi (roczniki 1981-1995) ok. 140 godzin rocznie, a u najstarszych osób ten czas wydłuża się do 152 godzin rocznie, czyli ok. 25 minut dziennie.
Różnice pokoleniowe w piciu kawy wśród Polaków dotyczą też aktywności podczas jej spożywania. Podczas gdy młodzi stawiają na rozmowę i towarzystwo bliskich osób, starsi zdecydowanie wolą sączyć kawkę przed telewizorem lub podczas przeglądania Internetu. Gdy jednak mają wybierać, najmłodsze pokolenie dorosłych wskazuje na największą przyjemność z picia kawy wśród przyjaciół, starsi zaś wolą towarzystwo rodziny.
Po co Polacy piją kawę?
Zdecydowana większość badanych (70 proc.) zgodnie przyznaje, że kawę pije nie dla zastrzyku energii z rana, ale dla przyjemności. Aż 58 proc. kawoszy codziennie wypija 2-3 filiżanki ulubionego napoju. Ponad połowa badanych osób uważa czas spędzony przy kawce za chwilę refleksji i zatrzymanie się w pędzie na wyczekiwaną przerwę. Trudno się nie zgodzić - jest w piciu kawy pewna otoczka rytuału, kojarzy się to z odprężeniem i chwilowym wyciszeniem.
Jaką kawę najchętniej piją Polacy?
Okazuje się, że przepadamy za tzw. "kawą białą", czyli z mlekiem. Taką wersję wybiera aż 64 proc. Polaków. Na kolejnych miejscach niemal na równi plasują się kawa parzona (56 proc.) oraz instant/rozpuszczalna (54 proc.). Pod względem rozróżnienia na podstawie wieku, możemy zauważyć, że przedstawiciele starszych pokoleń chętniej sięgają po filiżankę czarnej kawy (63 proc.), zaś najmłodsi chętnie próbują nowszych "wynalazków" jak kawa mrożona (56 proc.).
Źródło: wyniki badania opublikowane na łamach rp.pl