Wyciskamy zdrowie!

Jesień jest wyzwaniem dla naszego systemu immunologicznego. Zmienna aura, zimne noce, krótszy dzień i mniejsza ilość promieni słonecznych – te czynniki osłabiają naszą odporność. Zamiast faszerować się szeroko reklamowanymi suplementami diety, sięgnijmy po prawdziwą skarbnice witamin i składników mineralnych: warzywa. Świeżo wyciskane soki warzywne to najlepszy zastrzyk zdrowia, jaki możemy zafundować sobie i swoim najbliższym.

Dlaczego soki warzywne są zdrowsze od owocowych?



Bazą soków, do których dziś zachęcamy, są warzywa. Skromniejszym dodatkiem z kolei owoce, które choć cenne odżywczo, zawierają dużo wyższe dawki fruktozy (cukru prostego). Dobrze wiemy, że zarówno dla zdrowia, jak i dobrej sylwetki trzeba ograniczać spożywanie cukru.



Soki owocowe powinny być na cenzurowanym, zdecydowanie bardziej niż owoce, które zjadamy w całości. Dlaczego? W procesie wyciskania soku niszczona jest struktura surowego włókna roślinnego (błonnika).



Błonnik ogranicza wchłanianie fruktozy i spłaszcza skoki glukozy we krwi - tak się dzieje, gdy zjadamy cały owoc. Dlatego czysto owocowe soki powinny być spożywane z umiarem, a diabetycy muszą zupełnie wykluczyć je z jadłospisu i postawić na wariant warzywny, ewentualnie z małym dodatkiem owocowym.



Zasady przygotowywania soku:

- wybieramy świeże, jędrne warzywa;

- myjemy je i obieramy tuż przed przystąpieniem do przygotowania soku; - jeśli używamy wyciskarki wolnoobrotowej kroimy warzywa na małe części, jeśli sokowirówki nie rozdrabniamy warzyw bardziej, niż to konieczne (nie tracimy wówczas wyjątkowo ulotnych witamin, m.in. witaminy C);

- po wyciśnięciu mieszamy sok i pijemy najlepiej od razu;



- tuż przed wypiciem można dodać kilka kropel oliwy, tłuszcz pozwoli na optymalne wykorzystanie wartości odżywczych zawartych w soku (nie wpływa na walory smakowe);

- jeśli została nam część soku, przelewamy go do szklanych, ciemnych naczyń i przechowujemy w lodówce;

- oczywistym jest, że najwięcej zyskamy wypijając świeżo przygotowany sok, dlatego nie wyciskajmy więcej, niż potrzebujemy;

- sok pijemy małymi łykami, nie wcześniej niż dwie godziny po posiłku (inaczej możemy sprowokować dyskomfort trawienny);

- zgodnie z zasadami diety surowej jedynymi owocowymi dodatkami do soków warzywnych mogą być jabłka i cytryny.