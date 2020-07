Yerba mate – najlepszy sposób na zrównoważenie energii

Burzowa aura i skoki ciśnienia atmosferycznego nie sprzyjają koncentracji i obniżają naszą wydajność. Czujesz, że za często sięgasz po kawę? Wypróbuj jej zdrowszą alternatywę: yerba mate - pyszny napój, który delikatnie pobudza, a do tego ma szereg właściwości odżywczych.

Zdjęcie Z picia naparu robi się cały przyjemny rytuał /123RF/PICSEL

Yerba mate wywodzi się z Ameryki Południowej. Tak jak Europejczycy rozkoszują się smakiem małej czarnej, a Chińczycy delektują herbatą, tak mieszkańcy Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju celebrują rytuał picia yerba mate. Dziś napar zyskuje popularność na całym świecie, coraz chętniej sięgają po niego również Polacy.

Reklama

Czym jest yerba mate?

Napar powstaje z wysuszonych, zmielonych liści (czasem również patyczków) ostrokrzewu paragwajskiego. Miłośnikom yerba mate zdarza się wykorzystywać do przygotowania jej również świeże listki.

Yerba mate to prawdziwa skarbnica witamin, składników mineralnych, aminokwasów i antyoksydantów - ma ich zdecydowanie więcej niż herbata. Według naukowców Instytutu Pasteura, trudno znaleźć roślinę tak bogatą w wartości odżywcze, jak yerba mate.

Tradycyjny sposób przygotowania naparu

W Ameryce Południowej yerba mate jest od wieków parzona w ustalony sposób. Przeznaczone do tego celu naczynie (matero) wypełnia się dużą ilością suszu (do ¾ objętości), który zalewany jest niewielką ilością wody o temperaturze 70-80 stopni Celsjusza. Procedura jest zatem odwrotna niż w przypadku tradycyjnej herbaty, do przygotowania której używa się mało suszu, a dużo wody. Napar spożywany jest za pomocą przeznaczonej do tego rurki z sitkiem, nazywanej bombilą. Dzięki niej, pijąc, zapobiegamy przedostawaniu się drobinek ziela do ust.

Po wypiciu całego płynu do naczynia dolewana jest woda, ale nie dodaje się już liści. Procedura powtarzana jest wielokrotnie, aż do momentu, w którym wsypane do naczynia ziele odda cały smak i wartości odżywcze.

Korzyści dla zdrowia

Yerba mate łagodnie stymuluje ciało i umysł. Biorąc pod uwagę produkty pobudzające, takie jak kawa czy herbata, działanie yerba mate jest najbardziej zrównoważone. Jej niekwestionowane atuty to poprawa zdolności poznawczych, myślenia, zapamiętywania i koncentracji, a także poprawa nastroju oraz wysokie walory odżywcze.

Yerba mate jest najzdrowszym źródłem kofeiny, łagodnie redukuje oznaki zmęczenia i nie powoduje skutków ubocznych. Nie ma negatywnych konsekwencji dla jakości snu, nie zaburza procesu zasypiania. Ma korzystny wpływ na procesy metaboliczne: stymuluje pracę jelit i zmniejsza apetyt, dzięki czemu pomaga dbać o dobrą sylwetkę.

Regularne picie naparu sprzyja normalizacji ciśnienia tętniczego krwi i poziomu cholesterolu. Napar wzmacnia serce i system immunologiczny.

Yerba mate dla dzieci?

Co ciekawe, mieszkańcy Ameryki Południowej maja tak duże zaufanie do yerba mate, że do rodzinnej tradycji picia naparu włączane są już dwuletnie dzieci. W wieku pięciu lat otrzymują własne naczynie i choć posiada je każdy mieszkaniec Ameryki Południowej, napar najczęściej spożywany jest rodzinnie z dużego, wspólnego matero.

Ewa Koza, mamsmak.com