Maść laurowa: Właściwości

Maść laurowa na trądzik — to najpopularniejsze zastosowanie tego mazidła, jednak świetnie sprawdza się ono także w wielu innych obszarach. Nie tylko tych związanych z cerą. Maść laurowa łagodzi stany zapalne skóry, likwiduje niewielkie opuchlizny i świetnie działa na skórę zimą — chroni ją przed wysuszeniem, pęknięciami i podrażnieniami. Właściwości olejku laurowego sprawiają, że taki krem przyda się też na bóle stawów i mięśni, szczególnie że w maści znajdziemy także olejek goździkowy, który działa kojąco i przeciwbólowo także na bóle reumatyczne.



Reklama

Instagram Post Rozwiń

Więcej na temat właściwości olejku laurowego dowiesz się w artykule: Jak stosować olej laurowy w leczeniu bólu stawów?



Domowy olejek laurowy: Przepis

Podstawą maści jest olejek laurowy, który możemy przygotować samodzielnie w domu. W tym celu będziemy potrzebowali 30 gramów świeżych lub suszonych liści laurowych oraz 250 mililitrów oliwy z oliwek. Do butelki lub słoika wrzucamy liście laurowe i zalewamy je oliwą. Naczynie szczelnie zamykamy i odstawiamy w ciemne miejsce na 14 dni. Co kilka należy potrząsnąć słoikiem, a po dwóch tygodniach olejek laurowy jest gotowy do użycia i możemy przygotować z niego maść z liści laurowych.



Zobacz również: Napar z liści laurowych pomoże wypłukać zalegające toksyny. Jak go pić?



Zdjęcie Olejek laurowy ma wiele zastosowań / 123RF/PICSEL

Domowa maść z liści laurowych: Przepis

Składniki Czubata łyżka masła shea

Czubata łyżka olejku laurowego

Pięć — osiem kropel olejku goździkowego

Na początek w większym garnku zagotowujemy wodę. Następnie wkładamy do niego mniejsze naczynie i wlewam do niego olejek laurowy, dodajemy czubatą łyżkę masła shea i kilka kropel olejku goździkowego. Wszystko dokładnie mieszamy. Gdy składniki połączą się w kąpieli wodnej, przelewamy miksturę do pojemnika i odstawiamy w chłodne miejsce. Po zastygnięciu maść laurowa jest gotowa do użycia.

Składniki potrzebne do przygotowania maści z liści laurowych są łatwo dostępne: olejek laurowy przygotujemy w domu, masło shea znajdziemy w popularnych drogeriach, zaś o olejek goździkowe najlepiej zapytać w aptece.



Jeśli nie chcemy samodzielnie przygotowywać maści laurowej, to możemy sięgnąć po gotowe preparaty. Na rynku dostępnych jest coraz więcej kremów i maści z liści laurowych.



O innych właściwościach liścia laurowego przeczytasz w artykule: Spal albo pokrusz, zobaczysz, co się stanie. Oryginalne zastosowanie liścia laurowego w domu