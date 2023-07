Nowe wyższe stawki emerytur to szansa na zwiększenie dodatku w przyszłym roku. Sprawdź, jak wysoka była trzynasta emerytura w tym roku. Czy emeryci byli zmuszeni do zapłacenia podatku?

Ile wynosi 13. emerytura netto w 2023?

Wysokość 13. emerytury zależy od wysokości najniższej emerytury, która obowiązuje 1 marca danego roku. Zwykle jej wysokość można poznać w marcu w styczniu lub lutym.

W tym roku 13. emerytura wynosi 1588,44 zł brutto oraz 1445,48 zł netto. Jest to aż 250 zł brutto więcej w porównaniu do 2022.

Kwota trzynastki nie dla każdego jest jednak taka sama. Może być ona niższa ze względu na brak dodatkowego zwolnienia świadczenia z podatku dochodowego. Oznacza to, że seniorzy, których emerytura lub renta przekroczy 2500 zł brutto, będą zmuszeni do zapłacenia podatku dochodowego PIT, co może znacząco zmniejszyć wysokość trzynastki.

Emerytury do 2500 zł brutto są zwolnione z podatku dochodowego i obarczone jedynie składką zdrowotną, która wynosi 9 proc.

Kiedy możesz spodziewać się przelewu?

Trzynasta emerytura wypłacana jest w kwietniu, razem ze standardową emeryturą lub rentą. Zwykle ZUS przelewu od ZUS-u można spodziewać się 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca. Jeśli komuś termin wypłaty wypadł w sobotę 1 kwietnia, mógł spodziewać się świadczenia już 31 marca.

Wyjątkiem są osoby, które pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny. Mogą spodziewać się trzynastki wraz z majową wypłatą.

Na jakich zasadach wypłacana jest 13. emerytura w 2023?

Jedynym warunkiem, który trzeba spełnić, aby otrzymać trzynastą emeryturę, jest otrzymanie prawa do emerytury lub renty przed 31 marca 2023.

Osoby, które zostają emerytami lub rencistami po tej dacie, nie mają szansy na otrzymanie 13. emerytury w tym roku kalendarzowym. W takim wypadku seniorzy są zmuszeni do poczekania na trzynastkę do kolejnego roku. Zostanie im ona wypłacona w kwietniu 2024.

Aby otrzymać trzynastą emeryturę, nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. Jest ona automatycznie dodawana do świadczenia wypłacanego w kwietniu. Potwierdzeniem otrzymania dodatku jest pismo dla każdego emeryta i rencisty. Można na nim znaleźć informację o decyzji waloryzacyjnej, wysokości trzynastki brutto i netto oraz dacie wypłaty.

źródło: ZUS. pl/ gov.pl

