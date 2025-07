Nie pocieraj, dobrze wypłucz i nawilżaj. Latem szybko możesz je zrujnować

Słońce, wiatr, piasek, słona woda i chlor — brzmi cudownie, ale dla wielu to gotowy zestaw na zniszczone włosy. Na szczęście są na to sposoby. Wystarczy kilka świadomych kroków, by zabezpieczyć włosy przed wysuszeniem, łamaniem i blaknięciem koloru. Trycholożka Olga Poniatowska tłumaczy, co robić, aby po wakacjach nie ratować włosów drastycznym cięciem.