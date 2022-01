13 stycznia w Polsce od 2013 roku obchodzimy Dzień Polskiej Wódki, a w 2018 powstało nawet Muzeum Polskiej Wódki, które znajduje się w Warszawie, a konkretniej w dzielnicy Praga-Północ przy placu Konesera 1.

Zwiedzający, którzy chcą poznać historię polskiego alkoholu, mogą się tam wybrać, aby zdobyć wiedzę na temat tego, jak zmieniał się sposób wytwarzania alkoholu na przestrzeni lat. Polacy częściej jednak, zamiast teorii, wybierają praktykę i piją wódkę przy okazji rodzinnych uroczystości czy spotkań w gronie rodzinnym.

Alkohol spożywany jedynie sporadycznie, z umiarem i rozsądkiem niekoniecznie musi nam bardzo zaszkodzić, ale wiele osób nadużywa go, nie zdając sobie sprawy z tego, jak może być to niebezpieczne. Wydaje im się, że mają tzw. mocną głowę, więc mogą więcej wypić lub uważają, że nie mają problemu z alkoholem, ponieważ w każdej chwili są w stanie przestać pić. To jednak mity na temat picia alkoholu, które postaramy się obalić w naszym artykule.

Dzień Polskiej Wódki. Dlaczego pijemy alkohol?

Alkohol, w tym również polska wódka, jest środkiem psychoaktywnym, co oznacza, że wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i sprawia, że zmieniają się nasze zachowanie i sposób myślenia. Często sięgamy po niego w towarzystwie po to, aby "rozluźnić atmosferę" i poprawić sobie nastrój, a wiele osób nie wyobraża sobie, że na weselu czy imprezie mogłoby zabraknąć wódki.

Z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że na jednego mieszkańca Polski przypada około 11,7 litra czystego alkoholu, a przynajmniej raz na miesiąc upija się 35 proc. dorosłych.

To nie napawa optymizmem, ponieważ nadużywany alkohol często jest przyczyną różnego rodzaju chorób, prowadzi do szybkiego uzależnienia, ludzie pod jego wpływem tracą nad sobą kontrolę. Ulga, którą przynosi, jest natomiast jedynie chwilowa.

Dlaczego Polacy aż tyle piją? Ponieważ często nie potrafią odmówić namawiani do picia wódki w środowisku, chcą poprawić sobie nastrój, albo mają problemy emocjonalne, które próbują zatopić w kieliszku. Do częstszego picia alkoholu może się również przyczyniać izolacja związana z pandemią, która dla wielu osób jest wyjątkowo trudnym doświadczeniem. Powody mogą być tak naprawdę różne.

Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu. Każda dawka może uszkodzić mózg



Dzień Polskiej Wódki: Fakty i mity o alkoholu

Fakt: Alkohol szkodzi zdrowiu



Spożywany regularnie alkohol szkodzi zdrowiu, ponieważ jest substancją toksyczną. Picie wódki lub innych trunków negatywnie odbija się zwłaszcza na wątrobie i może doprowadzić do jej zapalenia czy niewydolności, a w skrajnych przypadkach nawet spowodować rozwój raka wątrobowo-komórkowego.

Mit: Alkohol pozytywnie wpływa na trawienie



Niektórzy uważają, że picie alkoholu pozytywnie wpływa na trawienie, ale jest to bzdura. Alkohol szkodzi wątrobie i niekorzystnie wpływa na jelita. Zaburza również zdolność organizmu do wchłaniania pokarmu.



Fakt: Alkohol zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości



Tak, ponieważ alkohol wpływa na układ nerwowy. Pod jego wpływem często zaczynamy inaczej się zachowywać i odbierać otaczającą nas rzeczywistość. Wyolbrzymiamy pewne szczegóły lub przeciwnie - wcale ich nie dostrzegamy. Bywa również, że po spożyciu wódki stajemy się bardziej nerwowi i rozdrażnieni, co może doprowadzić do kłótni.





Zdjęcie Jak powiedzieć nie, gdy inni namawiają nas do picia wódki? Nie każdy ma wystarczająco silną wole / 123RF/PICSEL

Mit: Alkohol i leki przeciwbólowe można łączyć

Absolutnie nie. Łączenie alkoholu i leków może się bardzo źle skończyć. Musi upłynąć odpowiedni czas po jego spożyciu, zanim weźmiemy tabletkę przeciwbólową. Powinien być on określony w specyfikacji produktu.

Fakt: Alkohol nie sprzyja odchudzaniu



Alkohol nie sprzyja odchudzaniu. W jednym 50 ml kieliszku polskiej wódki jest około 110 kcal. Są to puste kalorie, więc lepiej zrezygnować z picia, chcąc zadbać o zgrabną sylwetkę.



Mit: Ludzie z mocną głową wolniej się uzależniają

Są ludzie, którym wydaje się, że ludzie z tzw. mocną głową mogą wypić więcej i jest to powód do radości. To nieprawda, ponieważ zwiększanie się tolerancji organizmu na alkohol wraz z upływem czasu może być jednym z pierwszych objawów choroby alkoholowej.

Fakt: Alkohol uszkadza mózg



Badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego udowodnili, że nawet niewielka ilość etanolu w organizmie może uszkodzić mózg, niszcząc nasze szare komórki. Dowodem na to mają być wyniki przeprowadzone na 25 tys. Brytyjczyków, które zostały opublikowane na łamach czasopisma "medRxiv".



- Nie znaleźliśmy żadnej bezpiecznej dla mózgu dozy alkoholu — uważa Anya Topiwala, która jest współodpowiedzialna za projekt. Jej zdaniem, spożycie nawet niewielkiej dawki alkoholu prowadzi do degradacji narządu.



Dzień Polskiej Wódki: Jak rozpoznać uzależnienie od alkoholu?

Istnieje cienka granica pomiędzy piciem z umiarem, a uzależnieniem od alkoholu. Stąd zapewne tak duża liczba osób, które mają z nim problem. Co jednak powinno sprawić, że zapali się u nas tzw. czerwona lampka?

Jeśli alkohol zaczyna być dla nas "lekiem na całe zło" i sięgamy po niego coraz częściej.

Gdy coraz częściej sięgamy po alkohol. Zwłaszcza jeśli są to coraz większe ilości trunków.





Jeżeli denerwujemy się, nie mogąc napić się wódki, a dzień rozpoczynamy od lampki wina lub innego alkoholu.

Jeśli jesteśmy zdenerwowani lub agresywni, gdy ktoś zwróci nam uwagę, że nadużywamy alkoholu,

Kiedy zaniedbujemy obowiązki z powodu alkoholu.

Gdy spożywamy alkohol w nieodpowiednich sytuacjach, czyli sięgamy po niego w pracy, podczas przyjmowania leków.





Kiedy ryzykujemy własne oraz cudze życie wsiadając do samochodu pod wpływem alkoholu

Zdjęcie Jazda pod wpływem alkoholu jest nieodpowiedzialna i niebezpieczna /123RF/PICSEL



Jeżeli dotyczy nas problem uzależnienia od alkoholu, zasięgnijmy pomocy specjalisty.



Możemy wziąć udział w terapii u psychoterapeuty, zasięgnąć rady psychologa, uczestniczyć w spotkaniach wspólnoty anonimowych alkoholików, aby poprawić swój stan psychiczny i zobaczyć, że nie jesteśmy sami.



Podczas pandemii warto skorzystać z pomocy psychologicznej online u osoby, która specjalizuje się w uzależnieniach.



Dzień Polskiej Wódki: Do czego wykorzystać alkohol w domu?

Jak wykorzystać polską wódkę w domu?

Okazuje się, że alkohol może być przydatny w wielu sytuacjach. Niektórzy uważają, że to świetny sposób na ból zęba. Wystarczy jedynie nanieść odrobinę wódki na wacik i umieścić go na dziąśle przy bolącym zębie.

Wódka przyda się również latem przy walce z owadami. W połączeniu z olejkiem lawendowym odstraszy je. Można również stosować ją na brudne okna i dywany pełne brzydkich zapachów.

Czytaj również:







