16-latka pobiła rekord. Ma najdłuższe nogi na świecie

Maci Currin ma 16 lat i pochodzi z Teksasu. Nie jest znaną aktorką, cenioną piosenkarką ani wybitną sportsmenką, a jednak piszą o niej media na całym świecie. Powód? Rekordowo długie nogi, które już w tym momencie mierzą ponad 134 centymetry.

Zdjęcie Maci Currin ma ponad dwa metry wzrostu i wciąż rośnie /YouTube

Do tej pory rekord w tej kategorii należał do Ekateriny Lisiny. 32-letnia Rosjanka może pochwalić się nogami mierzącymi 132 cm i oficjalnym wpisem do Księgi Guinessa. Ekaterina została tam zresztą wpisana dwukrotnie: jest też oficjalnie najwyższą, profesjonalną modelką (jej wzrost to 205 cm, waga 90 kg, a rozmiar buta 47).

Zanim Lisina rozpoczęła karierę w modelingu, była zawodową koszykarką - w 2008 roku zdobyła z reprezentacją Rosji brąz na Letnich Igrzyskach Olimpijskich. Dziś jej instagramowy profil obserwuje 246 tys. użytkowników.

Currin nie została jeszcze wpisana do Księgi Rekordów Guinessa, bo... cały czas rośnie! Nie wiadomo, jaką długość osiągną jej nogi za dwa lata.

Rodzice nastolatki szybko zorientowali się, że ich dziecko będzie wyjątkowe. Gdy Maci skończyła 18 miesięcy, mierzyła ponad metr (dziewczynki w tym wieku mają maksymalnie ok. 86 cm). 170 cm Currin przekroczyła, gdy skończyła 9 lat.

Jak łatwo się domyślić, wzrost nie ułatwiał jej codziennego życia. Nastolatka przyznaje, że rówieśnicy śmiali się z niej, a ludzie na ulicy do tej pory wytykają ją palcami i robią zdjęcia z ukrycia.

- Czuję się wtedy jak zwierzę w cyrku, ale wiem, że nie mam na to wpływu - stwierdza.

Maci stara się jednak nie przejmować reakcjami innych - podkreśla, że długie nogi są jej powodem do dumy, choć na co dzień przysparzają różnorakich problemów.

16-latka może zapomnieć o kupnie długich spodni czy legginsów. W dolne części garderoby zaopatruje się w jednym sklepie.

- Lubię chodzić do jednego sklepu w Kolorado, bo oni mają wyjątkowo długie spodnie do jogi, które mi służą jako getry za kolano - mówi.

Nastolatka musi pochylać się za każdym razem, gdy przechodzi przez drzwi. Niewygodna jest też jazda samochodem.

Currin w tym momencie mierzy 206 cm, jest bardzo szczupła i myśli o pracy modelki. Gra też w siatkówkę, więc niewykluczone, że jej kariera rozwinie się właśnie w tym kierunku.