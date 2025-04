Kwaśny, ciężkostrawny, ale o wyjątkowym smaku. Tradycyjny kapuśniak ma swoje minusy, ale i plusy, które kuszą wielu miłośników zup. Jeśli jednak szukasz alternatywa, bo kiszona kapusta nie jest dla ciebie dobra, wypróbuj lżejszą wersję od tej tradycyjnej. Świeża kapusta włoska ma łagodniejszy smak i mniejszą kwasowość. Dzięki temu zupa jest mniej obciążająca dla układu trawiennego, co czyni ją idealną, szczególnie dla osób, które unikają potraw kwaśnych lub fermentowanych.

witaminy C

Kolejny plus? Kapuśniak z kapusty włoskiej jest niskokaloryczny, co czyni go świetnym wyborem dla osób, które dbają o linię lub chcą jeść zdrowo bez obawy o przyrost masy ciała. Świeża kapusta jest naturalnie uboga w kalorie, a zupa na jej bazie jest sycąca, dzięki zawartości błonnika, który wspomaga uczucie pełności.