Co przyniesie niedziela, 13 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku . Sprawdź swój horoskop tarotowy.

W relacjach prywatnych możesz otrzymać wyjaśnienie, drugą szansę lub przynajmniej możliwość pogodzenia się z jakimś trudnym wyborem. Nie zawsze trafiamy na odpowiednich ludzi we właściwym momencie. Być może upłynie dużo wody w rzece, nim ktoś "dorośnie" do związku. W finansach nawet mądre założenia mogą zrodzić nieudaną próbę. Nie zniechęcaj się.

W życiu osobistym spójrz na przeszłość z ciepłą wdzięcznością, uściśnij na pożegnanie to, co już dawno trzeba odesłać na spoczynek i miej pewność, że z takich korzeni wyrośnie coś pięknego. Dawni przyjaciele zaniosą w górę swoje dobre życzenia i modlitwy, by na Twojej drodze znów stanął ktoś wartościowy. W finansach możliwy będzie udany biznes z przyjaciółmi.