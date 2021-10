24. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie powracają mimo pandemii

24. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Tegoroczne Targi Książki w Krakowie odbędą się stacjonarnie oraz online. Wszystko po to, by umożliwić udział jak największej liczbie osób.



24. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie rozpoczęły się w czwartek 14 października o godz. 10.00 i potrwają do niedzieli 17 października do godz. 17.00. W pierwszym dniu m.in. zostanie wręczona Nagroda im. Jana Długosza za najlepszą książkę naukową bądź popularnonaukową z dziedziny humanistyki wydaną w 2020 roku.



Oprócz głównych targów w tym samym czasie będą trwać dwa festiwale — Literatury Fantastycznej oraz Książki Górskiej i Turystycznej. Nie zabraknie także debat, dyskusji, a ponadto po raz pierwszy odbędzie się Sparing Tłumaczeniowy.



24. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie są inspirowane twórczością Stanisława Lema. Hasło przewodnie pochodzi z książki polskiego futurologa "Summa technologiae" i brzmi "Człowiek żyje zmianą".



Targi Książki w Krakowie powracają mimo pandemii

Organizacja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w tym roku wiązała się z wprowadzeniem zmian związanych m.in. z pandemią COVID-19.



Odwiedzający Targi Książki w Krakowie będą podzieleni na dwie grupy — zaszczepionych i niezaszczepionych. Osoby, które nie mogą pojawić się w Krakowie w sobotę oraz w niedzielę za pomocą specjalnie uruchomionej internetowej Telewizji Targowej będą mogły zobaczyć m.in. rozmowy z autorami i wydawcami, a także to, co działo się na targach w czwartek oraz piątek.



W targach udział weźmie 233 wystawców. Pojawią się także autorzy książek. Chociaż wystawców będzie mniej niż zazwyczaj, to nie wpłynie to na ilość książek.

