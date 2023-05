Tego typu wydarzenia wzbudzają u większości ludzi uśmiech wymieszany z politowaniem, gdyż przed oszustwem na "księcia z Dubaju" od lat ostrzegają m.in. media i policja, więc mogłoby się wydawać, że społeczeństwo jest mocno wyczulone na prowokacje złodziei. W tym przypadku sprawa jest o tyle ciekawsza, że ofiarą złodziei stała się 28-letnia kobieta z powiatu sochaczewskiego.

Oszustwo na "kuzyna księcia z Dubaju" - na czym polega?

Jak informuje policja - kobieta przez internet poznała mężczyznę podającego się za "kuzyna księcia z Dubaju". Choć nigdy nie widziała go na oczy, na tyle wzbudził jej zaufanie i zauroczył, że zaczęła mu się zwierzać. W związku z trudną sytuacją rodzinną kobiety, korespondujący z nią mężczyzna zaoferował pomoc i obiecał, że da jej pieniądze na kupno domu. Ponadto wyimaginowany kuzyn księcia przyrzekał, że po załatwieniu wszystkich formalności przyleci do kobiety do Polski.

Mężczyzna zaoferował, że przeleje na konto kobiety 28 tysięcy dolarów, ale zastrzegł, że operacja może dojść do skutku wyłącznie po wcześniejszy opłaceniu przez nią należności w wysokości 3 tysięcy złotych do pośrednika między bankiem polskim, a zagranicznym, celem przewalutowania pieniędzy.

Do oszukanej kobiety zadzwonił fałszywy pracownik banku, prosząc o zrealizowanie kolejnych przelewów, gdyż jak twierdził - te dotychczasowe nie dotarły na wskazane przez niego konto. Niestety naiwna 28-latka uległa urokowi oszustów, przez co straciła 6500 zł.

Gdy poznany przez Internet mężczyzna stwierdził, że wynajął adwokata, bo kobieta nie przelała wystarczająco dużo pieniędzy na przewalutowanie dolarów i stracił wszystkie wysłane jej pieniądze, pokrzywdzona zorientowała się, że padła ofiarą oszusta czytamy w komunikacie policji

Policja apeluje, by nie ulegać obietnicom nowo poznanych osób przez internet, które oczekują od nas wysłania pieniędzy w zamian za ich pomoc. Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej są szczególnie narażone na oszustwo, gdyż złodzieje, wykorzystując sztuczki psychologiczne, bardzo często żerują na naiwność takich ludzi.