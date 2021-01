Adhara Perez Sanchez z Meksyku ma dziewięć lat i IQ wyższe niż Einstein

Studiuje na dwóch kierunkach inżynierskich, a jej marzeniem jest zostać naukowcem i astronautą w NASA. Jednak na każdym kroku jest to walka. W wieku trzech lat u Sanchez zdiagnozowano zaburzenie ze spektrum autyzmu, a w wieku czterech lat dostała napadu padaczkowego, przez który omal nie zapadła w śpiączkę.

Zdjęcie Albert Einstein to jeden z idoli Adhary - mają wielu wspólnego /123RF/PICSEL

Okrzyknięta meksykańskim Einsteinem dziewczynka imponuje nie tylko intelektem, ale i siłą charakteru. Jej umysł nie zna granic, ale ciało ją zawiodło. W wieku trzech lat u Sanchez zdiagnozowano zaburzenie ze spektrum autyzmu. W wieku czterech lat dostała napadu padaczkowego, który prawie doprowadził ją do śpiączki. Ten epizod spowodował, że w przez rok nie miała kontroli nas rękami i potrzebna była długotrwała rehabilitacja.



"Mimo to nigdy się nie poddała. W rzeczywistości szukała wskazówek u jednego ze swoich bohaterów. Adhara poszła za przykładem Stephena Hawkinga. Powiedziała, że pomimo niepełnosprawności, nic nie powstrzymało go przed osiąganiem wielkich rzeczy" - wspomina matka Adhary, Nayeli Sanchez.

Rodzina odkryła, że ataki Adhary były spowodowane tym, że jedna półkula jej mózgu jest bardziej rozwinięta. Była więc wyjątkowa z dwóch powodów: autyzmu i niesamowicie wysokiego IQ.



W rzeczywistości jej IQ okazało się nawet wyższe niż Einsteina i Stephena Hawkinga.

"Adhara była prześladowana w szkole, dzieci uważały ją za >>dziwną<<. Kiedy Albert Einstein był młody też uważali, że jego pomysły są głupie. Z czasem udowodnił swoją rację i właśnie dlatego Adhara lubi tę postać" - opowiada matka dziewczynki.



Dodaje, że w przypadku jej córki, to, co możemy postrzegać jako największe ograniczenia, okazało się największym atutem, i pomimo swojej "niepełnosprawności" Adhara zmierza ku rzeczom wielkim.

Ona sama każde doświadczenia przekuwa w coś dobrego. Choć była nękana w szkole, a powtarzające się incydenty niemal doprowadziły ją do depresji, postanowiła wydać książkę "Don't Give Up", w której opisuje swoje perypetie. Oprócz tego, pracuje nad inteligentną bransoletką, która mierzy emocje osób z autyzmem i pacjentów w śpiączce. Wyjaśnia, że nie chce, aby inni doświadczali podobnych sytuacji i emocji, z którymi jej przyszło się mierzyć. Co potwierdza motto, którym się kieruje: "Nie poddawaj się, a jeśli nie podoba ci się to, gdzie jesteś, zacznij planować, gdzie chcesz być" - podkreśla Adhara.

