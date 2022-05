Czym jest Agencja Mienia Wojskowego?

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej i realizuje zadania przez niego powierzone. Należą do nich m.in. planowanie i realizowanie inwestycji, wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, wydawanie żołnierzom zawodowym decyzji, a także tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i internatowych.

Poza tym AMW wykonuje również zadania własne, które wiążą się z gospodarowaniem powierzonym i użyczonym mieniem Skarbu Państwa. Poza tym Agencja dokonuje remontów budynków lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury.

Reklama

Poza tym przechowuje i obraca materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także współpracuje z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje mieszkania

Co jakiś czas na oficjalnej stronie Agencji pojawiają się ogłoszenia dotyczące sprzedaży mieszkań. Zazwyczaj są one w dość niskich cenach, więc oferty wydają się atrakcyjne. Potencjalny nabywca, klikając w ogłoszenie, może zapoznać się ze zdjęciami lokalu i planem rozmieszczenia pomieszczeń. Poza tym podane są informacje dotyczące dokładnej lokalizacji, powierzchni, mediów oraz dotychczasowej funkcji lokalu.

Tym razem do kupienia jest dziewięć mieszkań w Pile w województwie wielkopolskim. Pięć z nich to kawalerki znajdujące się w budynkach wielorodzinnych we wschodniej części miasta przy ulicy Okólnej.



Zdjęcie Mieszkania od AMW mogą kupić między innymi mieszkańcy Piły / Artur Tabor / Agencja FORUM

Mieszczą się na parterze, drugim oraz trzecim piętrze, a ich metraż oscyluje w przedziale od 21,7 do 25,4 m². Ceny wahają się od 100 do 130 tys. zł. Szósta kawalerka jest zlokalizowana na ulicy Medycznej. Za dwudziestoczterometrowy lokal trzeba zapłacić minimum 130 tys. złotych.

Jak podaje AMW, pozostałe trzy mieszkania w Pile są znacznie większe. Lokal na ulicy Grunwaldzkiej ma 37 m², na które składają się dwa pokoje, kuchnia oraz łazienka. Chcąc tam zamieszkać, trzeba przygotować co najmniej 190 tys. złotych. Na ulicy Kopernika i Żółkiewskiego znajdują się natomiast mieszkania o powierzchni 60 m². Ich ceny wywoławcze to 215 tys. i 223 tys. zł.

W Debrznie na Osiedlu Słonecznym na nowego właściciela czeka lokal o powierzchni 56,70 m². Czteropokojowe mieszkanie z balkonem na trzecim piętrze oszacowano na co najmniej 180 tys. zł. Na ulicy Przechodniej znajduje się natomiast nieco mniejsze, bo dwupokojowe mieszkanie, a jego koszt przekracza 130 tys. zł.

Agencja Mienia Wojskowego zapewnia, że lokale mają uregulowaną sytuację prawną, czyli są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.

Mieszkanie od AMW. Jak wziąć udział w przetargu?

Na oficjalnej stronie Agencji Mienia Wojskowego można znaleźć wyszukiwarkę wystawionych nieruchomości na sprzedaż. Pojawiają się oferty dotyczące lokali znajdujących się w różnych województwach. Zakup nieruchomości odbywa się w trybie przetargowym. Trzeba więc mieć na uwadze, że cena zakupu mieszkania może okazać się większa niż ta wywoławcza podana w ogłoszeniu.

Przetargi dotyczące oferowanych mieszkań w Pile i Debrznie odbędą się 17 maja 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy na ul. Gdańskiej 163a.



Zdjęcie Jakie nieruchomości sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego? / Adam Burakowski/REPORTER / East News

Za organizację przetargów odpowiadają oddziały terenowe Agencji Mienia Wojskowego. By przystąpić do przetargu, należy spełnić ważny warunek. AMW informuje o konieczności wpłacenia wadium, które może być zarówno w pieniądzu, jak i obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Jego wysokość jest szacowana na podstawie ceny wywoławczej i zazwyczaj stanowi od 5 do 20 proc. jej wysokości.

W przypadku wygrania przetargu wadium jest zaliczane do ceny nabycia, a po przegranej jest w całości zwracane.

Przed przystąpieniem do przetargu, każdy uczestnik obowiązany jest okazać komisji przetargowej odpowiednie dokumenty. Mowa m.in. o dokumencie potwierdzającym tożsamość, oświadczeniu dotyczącym zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Mienia Wojskowego oraz informacji o nazwie banku i numerze rachunku bankowego, na który zostanie zwrócone wadium w przypadku przegrania przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące zarówno oferowanych mieszkań, jak i zasad dotyczących przeprowadzania przetargów znajdują się na oficjalnej stronie Agencji Mienia Wojskowego.

***

Zobacz także:

Nieruchomości: W Polsce brakuje mieszkań

Mieszkanie na kredyt. Wynajmujący mają duże kłopoty?

„Ciepłe mieszkanie” - nowy program i dodatkowe pieniądze. Kto skorzysta?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 14: Katarzyna Wodecka-Stubbs INTERIA.PL