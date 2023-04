Aida Kosojan-Przybysz apeluje i dzieli się wizjami

Aida Kosojan-Przybysz jest urodzoną w Gruzji Ormianką, a dar jasnowidzenia otrzymała od babci. Odkryła go, mając cztery lata. Wówczas przewidziała, że córka sąsiadów nie zaginęła, a jedynie wyszła za mąż. Kobieta rzeczywiście odnalazła się po kilku dniach z małżonkiem u boku.

Dziś Aida Kosojan-Przybysz wykorzystuje dar jasnowidzenia, by pomagać innym. Dzieli się wskazówkami, z których korzysta wiele osób. Wizjonerka jest jedną z najpopularniejszych jasnowidzek w Polsce i jest znana ze swoich trafnych wizji.

Aida Kosojan-Przybysz rok 2020 widziała jako Rok Maski, a więc udało się jej przewidzieć pandemię koronawirusa. Poza tym rok 2022 nazwała Rokiem Korytarza. Po wybuchu wojnie w Ukrainie rzeczywiście byliśmy świadkami korytarzy humanitarnych.

Zdjęcie Aida Kosojan-Przybysz dar jasnowidzenia otrzymała od babci / Piotr Blawicki / East News

Aida Kosojan-Przybysz podzieliła się przesłaniem

Aida Kosojan-Przybysz chętnie dzieli się przesłaniami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje już 52 tys. osób. Tym razem odniosła się do myśli oraz emocji .

"Myślami jestem wszędzie, gdzie docierają moje marzenia. Ważne, by udrożnić swoje emocje i pozwolić sobie płynąć do przodu. Nastrój się zmienia, szlifowani na żywo doświadczeniami, mamy w ręku najpiękniejsze narzędzia do podnoszenia się: są nimi miłość i marzenia, a tego nic i nikt nie jest w stanie nam odebrać, bo to my czujemy i tworzymy w swoim sercu, w swojej głowie, w swoim umyśle" - przekazała wizjonerka.

Internauci wręcz z niecierpliwością czekają na wizje Aidy Kosojan-Przybysz, a więc chętnie komentują jej każdy post. Tym razem znów nie obyło się bez słów wdzięczności. "Pięknie napisane, myślę, że każdy po przeczytaniu poczuje się radośniej", "Dziękuję za te ważne słowa!", "Potrzebowałam takich słów, dziękuję pani Aido!!", "Piękne słowa" - pisali internauci.

