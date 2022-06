Aida Kosojan-Przybysz to urodzona w Gruzji Ormianka, która mieszka w Polsce. Znana jasnowidzka mówi o sobie: "wizjonerka, kompozytorka, wokalistka, autorka tekstów, felietonistka". Aida co jakiś czas dzieli się swoimi przesłaniami i przepowiedniami na swoim Instagramie. Tym razem skupiła się na tym, co może dziać się w czerwcu.

Aida: "Czerwiec to miesiąc kaprysów"

- Czerwiec to miesiąc który potrafi zaskakiwać. Czujecie się niespokojni, nawet dzisiaj jest taki dzień, że można być zdenerwowanym. Wszystko cię drażni, może to wcale nie jest źle? To nie jest tak, że twój dzień jest na "nie", tylko dojrzewasz do ważnej decyzji. Potraktuj to w ten sposób, bo czerwiec to miesiąc, który każdego dnia może nas przewracać do góry nogami, albo na odwrót: staliśmy na głowie i w końcu poczujemy stabilność i staniemy na nogi. I poczujemy się do końca sobą - przekazała Aida.

Ormiańska wizjonerka odniosła się również do kwestii podejmowania trudnych decyzji.

- W podjęciu bardzo trudnych decyzji pomagają nam drobne kaprysy. Taki jest czerwiec, miesiąc kaprysów, zaskoczeń i szeroko otwartych drzwi na zmiany - podsumowała Aida.

Aida o relacjach: "Podaj rękę temu, kto naprawdę tego potrzebuje"

Niedawno jasnowidzka w swoim przesłaniu skupiła się na relacjach. Aida radziła ludziom, aby przyjrzeli się pięciu palcom swojej ręki. Dlaczego? Mieli je potraktowali jak pięć minionych miesięcy tego roku. Wizjonerka przyznała, że warto zastanowić się nad tym, co zrobiliśmy w tym okresie, a czego mogło zabraknąć.

- To dzień podawania ręki. W pierwszej kolejności podaj ją sobie, potem temu, kto naprawdę tego potrzebuje. Nie bądź na wyciągnięcie ręki dla każdego - zaapelowała.

Dodała również, że powinniśmy się przyjrzeć swoim relacjom z innymi ludźmi. Aida radzi, że warto czasami pozbyć się z życia osób, które niewiele nam od siebie dają.

