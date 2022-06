Chorwacja to nie tylko zatłoczone plaże. To kraj, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. To właśnie tu znajduje się najmniejsze miasteczko na świecie, najbardziej romantyczne miejsce w Europie czy wyspy, na które zaglądają nieliczni.

Kraj co roku przyciąga tłumy turystów i cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków.

Prezentujemy 7 nieznanych miejsc w Chorwacji, które warto odwiedzić.

Najmniejsze miasto na świecie

Zdjęcie Średniowieczne kamienne uliczki, place i kościoły. Witajcie w Hum, najmniejszym miasteczku na świecie / 123RF/PICSEL

Hum, czyli najmniejsze miasteczko na świecie, leży na półwyspie Istria. Na stałe mieszka tu od 20 do 30 osób. Średniowieczne kamienne uliczki, place i kościoły dodają mu prawdziwej magii i są częścią niezwykle bogatej historii tego miejsca. Hum jest otoczone starymi, masywnymi murami. Główną atrakcją jest 3-kilometrowa ścieżka - Aleja Glagoljaša.

Jeśli będziemy w miasteczku, warto wstąpić do romańskiej kaplicy św. Hieronima i zobaczyć znajdujące się w niej freski. Miasteczko jest idealnym miejscem dla tych, którzy szukają kontaktu z naturą. To dobra baza wypadowa, jeśli chodzi o wyprawy do okolicznych lasów czy na łąki i wzgórza. Hum słynie również z robionej domowym sposobem brandy humska biska.

Lastovo. Tu czas płynie wolniej

Zdjęcie Wyspa Lastovo to prawdziwy raj dla miłośników natury / 123RF/PICSEL

To prawdziwy raj dla miłośników natury! Wyspa Lastovo do 1989 roku była wojskową bazą i pozostawała niedostępna dla turystów z zagranicy. Od 2006 roku została objęta ochroną jako park narodowy, znajduje się w gronie dziesięciu najpiękniejszych rajskich ogrodów Morza Śródziemnego WWF-u. Tutaj czas zdaje się płynąć wolniej. Spokój, cisza, brak tłumów, przyroda i pyszna kuchnia - czego chcieć więcej? Jeśli już będziemy w tym miejscu, warto odwiedzić m.in. zaciszną zatokę Zaklopatica.

Najbardziej romantyczne miasto w Europie

Zdjęcie Miasto Nin jest uważane za najbardziej romantyczne miejsce w Europie / 123RF/PICSEL

Miasto Nin słynie ze średniowiecznej historii, bogatej kultury i tego, że jest uważane za najbardziej romantyczne miejsce w Europie. W kościele św. Mikołaja zaczerpniemy wiedzy o historii Chorwacji, a w najmniejszej katedrze na świecie, czyli kościele Świętego Krzyża, staniemy się świadkami niezwykłej gry świateł i cieni.

Podczas zwiedzania warto wybrać się do parku pamięci znanego poety Petara Zoranica czy na plażę, z której można zobaczyć zapierający dech zachód słońca. Jest i coś dla poszukiwaczy szczęścia. W tym celu trzeba zobaczyć posąg Grzegorza z Ninu, dotknąć dużego palca jego stopy i wypowiedzieć życzenie. Zgodnie z legendą, powinno się niebawem spełnić.

Senj. Skromny i mniej zatłoczony

Zdjęcie Senj jest położone między brzegiem morza a wysokimi górami, które są dla niego malowniczym tłem / 123RF/PICSEL

Jednym z mniej znanych miejsc Chorwacji jest Senj, położony w Kanale Velebitskim, w regionie zatoki Kvarner. Miasto jest położone między brzegiem morza a wysokimi górami, które są dla niego malowniczym tłem. Na plażach nie ma takich tłumów jak w innych, popularnych miejscach Chorwacji. To tu znajduje się spokojna starówka i twierdza z XVI wieku. Senj jest chętnie odwiedzany przede wszystkim przez rodziny z dziećmi, które chcą wypocząć z dala od zgiełku. Plaże, góry czy park narodowy Velebit z pewnością w tym pomagają.

Znajdź spokój na wyspie Badija

A może tak rzucić wszystko i wyjechać na wyspę Badija? To niewielka wysepka, znajdująca się w pobliżu wyspy Korčula. Pokrywają ją sosnowe lasy, w niektórych miejscach pojawiają się dęby i drzewka oliwne. Na wyspie znajduje się klasztor franciszkanów z XV wieku. Plaża na wyspie jest kamienista. Badija słynie z tego, że otacza ją krystalicznie czysta woda, dlatego też swój mały raj znajdą tu miłośnicy nurkowania. Cisza, spokój i otaczające nas piękno przyrody z pewnością będą sprzyjać wypoczynkowi.

Vis. Tajemnicza chorwacka wyspa

Zdjęcie Wyspa Vis to idealne miejsce dla tych, którzy chcą uniknąć tłumów / 123RF/PICSEL

Szukasz miejsca niezadeptanego przez turystów? Idealnym kierunkiem będzie wyspa Vis, położona na zachód od Hvaru i Korculi. Chociaż jest mniej popularna od swoich dwóch większych sąsiadek, to i tak warto ją zobaczyć. Turyści zazwyczaj odwiedzają ją ze względu na Błękitną Jaskinię, która jest dość popularnym celem wycieczek łodziami.

Warto również zapoznać się z historią wyspy. To właśnie tu, na zboczach góry Hum mieli swoją siedzibę partyzanci na czele z Tito. Ich bazą była jaskinia, obecnie udostępniona zwiedzającym. Warto również wybrać się do kameralnej zatoki Stiniva - otaczają ją strome klify. Całość przypomina amfiteatr. Vis jest również pełna smaku - warto skosztować grillowanych przysmaków od lokalnych rybaków czy białego wina Vugava.

Cres. Kryjówka piratów

Zdjęcie Wyspa Cres to druga co do wielkości wyspa Adriatyku / 123RF/PICSEL

Jednym z mniej znanych miejsc Chorwacji jest wyspa Cres. To druga co do wielkości wyspa Adriatyku, która ma podłużny kształt i dość surowy krajobraz. To bliska sąsiadka wyspy Krk, z której można dopłynąć tu promem. Od wyspy Lošinj, Cres jest oddzielony wąskim przesmykiem, nad którym został przerzucony most.

Na terenie wyspy znajduje się słodkowodne jezioro Vransko, które stanowi rezerwuar wody pitnej. W miasteczku Lubenice, które zajmuje szczyt wzniesienia o wysokości ponad 370 metrów, mieściła się niegdyś kryjówka piratów. Wiedzie do niej wąska, kręta i obudowana murkami droga. Obecnie okolicę zamieszkuje 25 osób. Wyspa Cres nawet w sezonie zdaje się miejscem opustoszałym. W końcu jest dość duża i nie ma w niej wielu miasteczek. Duża liczba plaż pozwala na to, aby każdy znalazł dla siebie spokojne miejsce do wypoczynku.

