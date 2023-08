Alerty pogodowe w całej Polsce. IMGW ostrzega! O tej godzinie będzie najgorzej

"Upalna, duszna i parna pogoda z burzami, w dalszym ciągu przez cały dzień będzie niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. Na krańcach północno-zachodnich na ogół niekorzystne warunki biometeorologiczne wieczorem osłabną do obojętnych" - czytamy w komunikacje IMGW. Co ważne, Instytut ostrzega całą Polskę - pogoda da się we znaki wszystkim.

Zdjęcie Podczas upałów najlepiej nawadniać się wodą / 123RF/PICSEL