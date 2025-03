Fenomen dziwnego żelu ze słoika. Zajadają go Bella Hadid i Kim Kardashian

Regularnie spożywa go modelka Bella Hadid, jego cudowne właściwości wychwala Kim Kardashian, Hailey Bieber dodaje go do koktajlów. Wszystkie te gwiazdy twierdzą, że to dzięki niemu mają tak gładką i promienną skórę. Internautki zwariowały na jego punkcie, dzielą się filmikami z pierwszych prób włączenia go do diety. Skąd wziął się fenomen dziwnego żelu ze słoika i czy rzeczywiście ma wpływ na kondycję cery?