​Ani w urzędzie, ani w kościele. Czym są śluby humanistyczne?

Wielu kojarzy się ze ślubem znanym z amerykańskich filmów. Nie są to skojarzenia bezzasadne, bo rzeczywiście - bardzo często zawierany jest w plenerze przy charakterystycznej altanie. Chociaż nie jest to regułą; może odbyć się w niemal dowolnym miejscu i czasie, a parę młodą ogranicza tylko wyobraźnia i zasobność portfela.

Ślub humanistyczny, bo o nim mowa, znajduje coraz więcej zwolenników.

Co to jest ślub humanistyczny?

- Ślub humanistyczny to symboliczna, niereligijna i osobista ceremonia, która skupia się przede wszystkim na parze młodej - wyjaśnia Joanna Humerczyk z firmy Ślub Humanistyczny Joanna Humerczyk w przygotowanym Q&A.

To forma zawarcia małżeństwa dla osób, które chcą bardziej osobistej ceremonii niż zwykły ślub cywilny w urzędzie, a jednocześnie nie są zainteresowane ślubem kościelnym.

Jak wygląda ślub humanistyczny?

- Ślub humanistyczny przede wszystkim ma dowolną formułę. Wiemy, że ślub cywilny ma określone ramy i wymogi, które musi spełniać, natomiast scenariusz ślubu humanistycznego tak naprawdę zależy od tego, jaka jest para młoda - wyjaśnia Humerczyk w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN".

Scenariusz ceremonii jest ustalany przez parę. Często do ceremonii, prowadzonej przez celebranta (zwanego także mistrzem ceremonii), wplatane są przemówienia bliskich, historie o tym, jak para się poznała i elementy muzyczne, a także rozmaite symboliczne gesty i rytuały - oczywiście może to być tradycyjne nałożenie obrączek, ale także wspólne zapalenie świecy, przesypanie dwóch rodzajów kolorowego piasku do jednego pojemnika czy wykonanie znaczącej dla pary piosenki.

Najważniejszym elementem takiego ślubu jest jednak przysięga - w przeciwieństwie do ślubu cywilnego czy kościelnego, w którym narzeczeni powtarzają formułę za urzędnikiem czy celebransem, podczas ślubu humanistycznego przysięga jest bardzo indywidualna, napisana osobiście.

Jak wygląda organizowanie takiego ślubu? Para młoda najczęściej zgłasza się do firmy, która pomaga zaplanować każdy szczegół - od wyboru miejsca, przez scenariusz ceremonii aż po jej poprowadzenie przez profesjonalnego celebranta.



Czy ślub humanistyczny jest ważny?

Ślub humanistyczny nie ma mocy prawnej, jest symbolicznym wydarzeniem. - Ma taki sam status jak ślub kościelny przed wprowadzeniem konkordatu - precyzuje Humerczyk w Q&A.

Pary często jednak decydują się na jednoczesne zawarcie ślubu cywilnego w urzędzie oraz uroczystość humanistyczną. Jak wskazuje w rozmowie z "Dzień dobry TVN" Marek Pawłowski, mistrz ceremonii, jest to ponad 90 proc. par.

Czy nie możemy wziąć po prostu ślubu cywilnego w plenerze lub połączyć ślubu humanistycznego z cywilnym? Od 2015 roku prawo pozwala na taką możliwość - wcześniej ślub poza urzędem dotyczył tylko wyjątkowych sytuacji jak pobyt w szpitalu czy odbywanie wyroku w więzieniu. Jest więc to możliwe. Wszystko zależy jednak od decyzji urzędników, ponieważ przepisy wskazują na dwa konieczne warunki - miejsce powinno zapewniać "zachowanie uroczystej formy" zawarcia małżeństwa oraz bezpieczeństwo uczestników. Obydwie rzeczy weryfikuje Urząd Stanu Cywilnego, który ma prawo odmówić udzielenia ślubu cywilnego w danym miejscu, jeśli stwierdzi, że nie spełnia ono warunków.

Kto decyduje się na taką ceremonię?

- Trafiają do nas ludzie, którzy chcą coś przeżyć, coś zorganizować, dla których ślub cywilny jest niewystarczającym przeżyciem. Dlatego jest potrzeba na śluby humanistyczne od paru lat w Polsce rosnąca. Za granicą jest to stara, dobra tradycja - wyjaśniał Marek Pawłowski w "Dzień dobry TVN".

I takie argumenty powtarzają również ci, którzy decydują się na takie śluby. Mówią o niepowtarzalnym klimacie, o osobistym i indywidualnym podejściu do ceremonii.

Na jednej ze ślubnych grup Joanna pisze tak:

"Było cudownie! Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ zależało nam na odpowiedniej ceremonii bez wiązania w to religii. Mieliśmy wybraną muzykę i przemówienia braci, które nas niemiłosiernie wzruszyły. Sami napisaliśmy swoje własne przysięgi. Było PRZEPIĘKNIE!"

Z kolei Magdalena dodaje:

"Jako fotograf byłam na ślubach humanistycznych, które mnie jako osobę z zewnątrz na maksa wzruszyły i przysięgi były mówione prosto z serca, po swojemu. Sama zdecydowałam się na taką formę ceremonii. Nie jesteśmy wierzący, a forma nawet ślubu urzędowego w plenerze nam nie odpowiada, który trwa max 10-15 min. Podpisujemy dokumenty w urzędzie parę dni wcześniej, a samą ceremonię mamy humanistyczną na własnych zasadach i na luzie"

"W zeszłym roku mieliśmy mieć ślub cywilny i wesele, jednak ze względu na covid musieliśmy wesele odwołać. Przełożyliśmy wszystko na ten rok, organizujemy ślub humanistyczny w plenerze na molo, skrzypce i te sprawy. Z racji tego, że rodzina w zeszłym roku nie mogła z Nami być na ślubie cywilnym zdecydowaliśmy się na taką formę." Daria dodaje, że u niej przeważyły względy związane z pandemią:





Dla par LGBT+ to jedyna opcja

Na śluby humanistyczne decydują się także pary jednopłciowe, którym polskie prawo nie daje innej możliwości zawarcia małżeństwa. Podczas ślubu niektóre pary decydują się podpisać w obecności notariusza tzw. umowę partnerską. Nie jest ona tożsama z zawarciem związku partnerskiego ani małżeństwa, ale pozwala regulować wiele kwestii w związku dwojga osób.

Czy to większość wśród klientów? Joanna Humerczyk w swoim Q&A zaprzecza i podkreśla, że to mniej więcej 10 proc. wszystkich par, które zgłaszają się z prośbą o zorganizowanie ślubu humanistycznego.

