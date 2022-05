Izydor Oracz żył w Hiszpanii. Wedle historyków urodził się około 1080 roku. Za życia słynął z pobożności i miłosierdzia. Jako że pochodził z bardzo religijnej, ale też ubogiej rodziny podjął pracę parobka na polach zamożnego sąsiada Juana de Vargas. To właśnie tam miały dziać się cuda i objawienia.



Zobacz również: 5 skutecznych sposobów uzdrawiania duchowego

Anielska pomoc

Pobożny Izydor, udając się do pracy, zawsze zachodził wcześniej do kościołów, by modlić się do Matki Boskiej. Inni chłopi kierowani zawiścią donieśli więc jego pracodawcy o tym, że jego parobek nie wykonuje należycie swoich obowiązków, czas poświęcając modlitwie, a nie pracy w polu. Juan de Vargas udał się więc któregoś dnia na swoje włości, by sprawdzić prawdziwość donosów.



Reklama

Zobaczył Izydora orzącego pole, a wraz z nim dwóch innych oraczy - aniołów w białych szatach, którzy pomagali mistykowi w rolnych obowiązkach. Widzenie rozpłynęło się w ułamku sekundy, a de Vargas, przekonany o tym, że właśnie był świadkiem cudu, podbiegł do Izydora, by pytać go o obecność aniołów.

"W obecności Boga, któremu służę, jak umiem najlepiej, uczciwie mówię, że nie wołałem do pomocy nikogo, ani też nikogo na tym polu nie widziałem. Pomocy prosiłem tylko u Boga, mojego Obrońcy" - odpowiedział mu skromny święty.



Zobacz również: Skit w Odrynkach. Najbardziej tajemniczy obiekt Podlasia

Święta rodzina

Świętymi kościoła Katolickiego stali się również najbliżsi Izydora Oracza - jego żona Maria Toribia i syn Illan. Gdy mały Illan wpadł do studni, jego rodzice zaczęli żarliwie się modlić o ratunek. I rzeczywiście zdarzył się cud - woda w studni uniosła się i pozwoliła dziecku na wyjście. W domu Marii i Izydora zdarzały się także cudowne rozmnożenia jedzenia, a kobieta umiała przekroczyć rwącą rzekę suchą nogą.

Izydor nawet po śmierci potrafił zaskoczyć lud Madrytu. Gdy w 1212 roku ekshumowano jego zwłoki, okazało się, że nie dotknął ich w ogóle rozkład.

Święty Izydor Oracz uznany jest za patrona Madrytu, rolników, osób ciężko pracujących, orędownikiem w czasie suszy, opiekunem zwierząt domowych i patronem osób opiekujących się zwierzętami. Został kanonizowany w 1622 roku przez papieża Grzegorza XV.



Zobacz również: Święta Faustyna. Co zobaczyła polska mistyczka?