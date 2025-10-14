Spis treści: Ludmiła - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie są kobiety o imieniu Ludmiła? Ludmiła - idealny zawód dla tej numerologicznej dziewiątki Ludmiła - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Ludmiły? Jak można zdrabniać imię Ludmiła? Znane kobiety o imieniu Ludmiła?

Ludmiła - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Ludmiła o staropolskim rodowodzie, doskonale oddaje istotę jego znaczenia - "miła ludziom". Znaczenie sugeruje kobietę o serdecznym usposobieniu, która potrafi zjednać sobie sympatię otoczenia.

Jakie są kobiety o imieniu Ludmiła?

Ludmiła jest pełna energii. Jej kreatywność i niebanalne podejście do problemów sprawiają, że zawsze znajduje wyjście z trudnych sytuacji. Jeśli trzeba, potrafi prosić o pomoc. Lubi rywalizację i za wszelką cenę dąży do sukcesu. To bywa zgubne, bo czasem zatraca się w pogoni za sławą i zapomina o innych aspektach życia. Nie można jej jednak zarzucić złych intencji.

Mimo swojej ambicji, Ludmiła jest empatyczna i wyrozumiała. Potrafi słuchać i zrozumieć innych, choć nie zawsze okazuje to otwarcie. Jej intuicja jest niezwykle silna, co pozwala jej bezbłędnie odczytywać ludzkie motywacje i intencje. Jest pewna siebie i zdecydowana, a wrogowie szybko przekonują się, że nie warto z nią zadzierać.

W relacjach z innymi Ludmiła jest selektywna, otacza się tylko zaufanymi osobami. Choć jest towarzyska, stroni od nadmiernej poufałości i chroni prywatność. W miłości jest wierna i oddana, ale oczekuje tego samego od partnera. Jej uczucia są głębokie i szczere, a ona sama daje z siebie wszystko.

Ludmiła - idealny zawód dla tej numerologicznej dziewiątki

Numerologiczna dziewiątka odnajdzie się na stanowiskach kierowniczych, szczególnie w administracji publicznej lub biznesie. Jej kompetencje, skuteczność i umiejętność podejmowania trudnych decyzji sprawią, że będzie cenioną liderką, która potrafi osiągać wyznaczone cele. Może również rozważyć karierę w dziedzinie psychologii.

Ludmiła - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Ludmiła nosiło 5941 kobiet. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 6054 (31 stycznia 2023) i 6064 (24 stycznia 2022).

W pierwszej połowie 2024 roku nie otrzymała go żadna z urodzonych dziewczynek. Rok wcześniej było ich 8.

Kiedy są imieniny Ludmiły?

Ludmiły wypadają 16 września oraz 30 lipca.

Jak można zdrabniać imię Ludmiła?

Do Ludmiły można zwracać się Ludka, Ludzia, Ludmiłka lub Miłka.

Znane kobiety o imieniu Ludmiła?

Imię to nosiły m.in.:

Ludmiła Krakowiecka - polska filozofka, prawniczka i założycielka ugrupowania religijnego Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej,

Ludmiła Łączyńska - aktorka, grała m.in. rolę Jadwigi Matysiakowej w powieści radiowej "Matysiakowie",

Ludmiła Dąbrowska - ukraińska aktorka,

