Co przyniesie wtorek, 14 października? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta 2 Mieczy

W relacjach prywatnych widać blokady, zduszone emocje, nieporozumienie. Dobrze jest mieć plan B i nie polegać bezgranicznie na innych. Ludzie mogą mieć najlepsze chęci, jednak nie zawsze zdołają przeskoczyć własne słabości. Trzeba będzie wznieść się na wyżyny iście anielskiej cierpliwości. W finansach nie daj po sobie poznać, że coś cię rozzłościło.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta Świat

W życiu prywatnym porównywanie się to złodziej wszelkiej radości. Gdy mowa o prawdziwej miłości, nikt nie ustawi cię w kolejce. Jesteś całym osobnym Wszechświatem i liczy się tylko to, czy ktoś zdoła się w nim odnaleźć oraz czy ty nie zagubisz się w jego Uniwersum. W finansach możesz całkowicie zmienić podejście do pewnego projektu, spróbować innej branży.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 8 Kielichów

Od miłości może czasem zemdlić… Być może czegoś jest w twoim życiu za dużo. Powtarzasz coś do znudzenia? Wracasz w relacji wciąż w to samo miejsce? Kręcisz się w kółko aż do zawrotów głowy? Przerwij ten magiczny krąg. Wyjedź, ogranicz kontakt, spotkaj się z kimś, kto patrzy na sprawy z boku. W finansach oddziel to, czego potrzebujesz, od tego, co chcesz mieć.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta 9 Denarów

W życiu prywatnym nie czekaj, aż ktoś zrobi coś za ciebie. Weź sprawy w swoje ręce. Dlaczego czekać na lepsze jutro, jeśli możesz poprawić swoje dzisiaj? Nie ma sensu liczyć, że druga strona się zmieni. Nosisz w sobie skarb, który wymaga odpowiedniej oprawy. Szukaj jej wytrwale, w wielu miejscach. W finansach reklamuj to, co masz, jako niezwykle wartościowe.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta 7 Denarów

Miłość z pewną osobą będzie możliwa, jeśli dasz jej spory kredyt zaufania. Nie ma tu jednak gwarancji sukcesu. Relacje międzyludzkie to coś więcej niż wymiana korzyści. Trzeba zaryzykować lub odpuścić. Nie oczekuj obietnicy, że nikt cię nigdy nie skrzywdzi. Bez lądowania nie ma latania. W finansach ktoś może namawiać cię na inwestycję, która zwróciłaby się po latach.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta Sprawiedliwość

W życiu prywatnym staraj się dostrzegać sprawy we właściwych proporcjach. Twoja odpowiedź niech będzie adekwatna do skali przysługi lub przewinienia. Ludzie instynktownie wiedzą i szanują, gdy zostaną uczciwie potraktowani, choćby to było surowe. Mściwość rodzi w nich za to nieufność i chęć odwetu. W finansach trzeba pozwolić przejąć stery fachowcowi.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 5 Kielichów

Czy znasz termin "zagłaskać kogoś"? Czułość bywa przytłaczająca. Jeśli nie pozwalasz sobie lub komuś na złe emocje, możesz utracić z nimi kontakt, a co za tym idzie - kontrolę. Tak naprawdę nie ma negatywnych uczuć. Istnieją tylko takie, z którymi sobie nie radzimy. Warto się im przyjrzeć. W finansach ktoś może udawać otwartego na dialog, ale wcale taki nie jest.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Rydwan

W życiu prywatnym żadna przesada nie jest dobra. Są tacy, co nie wiedzą, czego chcą, ale chcą to na wczoraj. Niektórzy pędzą na oślep prosto w przepaść. Nie bądź jak słoń, którego nic nie zatrzyma w pędzie ani jak nosorożec, który za nic nie da się ruszyć z miejsca. W finansach przemyśl mniej przyjemności, ale za to z poszanowaniem dla środowiska i ludzi.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych życzenia mogą się teraz autentycznie spełnić! Przemyśl dobrze swoje marzenie, bo trzeba będzie z nim żyć przynajmniej przez jakiś czas. Ktoś może uderzyć w twój czuły punkt, trafić w sedno, powiedzieć lub zrobić coś, co głęboko Cię zastanowi. W finansach uwierz, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu i masz wszystko, by osiągnąć sukces.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta Kochankowie

W miłości wspólny śmiech i wzajemna akceptacja są tym, co wiąże na długie lata. Ludzie chcą czuć się zrozumiani nawet jeśli nie pojmują samych siebie. Nie zastanawiaj się, co o twoich wyborach sądzą inni. Nie ma dla nich miejsca w Waszym małym Wszechświecie. W finansach możesz zarobić, kierując swoją ofertę do starannie wybranej, specyficznej grupy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta Siła

Niewinność i delikatność jednych rozczula, zaś innych… nadmiernie ośmiela. Zwracaj się ku ludziom, którzy mają prawidłowe odruchy i nie mylą dobroci ze słabością. Niektórzy robią z groźnej postawy maskę, wystawiają twoją odwagę na próbę. Nie muszą być jednak z gruntu źli. W finansach pokaż, że nastawiasz się na dialog, można się z tobą porozumieć.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych możesz stać się czyimś marzeniem, chodzącą aspiracją. Jednak uważaj: popularność to obosieczny miecz. W pewnych kwestiach daje możliwości, w innych ogranicza. Ludzie nie lubią, gdy ich "idol" okazuje się zbyt podobny do nich. Przemyśl, czy chcesz tworzyć swój wyretuszowany obraz. W finansach zrobione jest lepsze od doskonałego.

