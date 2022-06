Apostołowie wybrani. Kim byli Piotr i Paweł?

Spis treści: 01 Kim był święty Piotr?

02 Kim był święty Paweł?

03 Zupełnie różni, a jednak...

Piotr i Paweł zostali najwyżej wyniesieni wśród uczniów Jezusa. To oni stali się filarami, na których stanął Kościół Katolicki.

Kim był święty Piotr?

"Ty jesteś Piotr, Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" wedle relacji świętego Matusza tymi słowami zwrócił się Jezus do Piotra. Tym samym wyniósł go ponad dwunastu swoich uczniów, mimo że to właśnie Piotr trzykrotnie zaparł się wiary w niego, "nim kur zapiał trzy razy".



Nim wstąpił w poczet apostołów pod imieniem Piotra, żył pod imieniem Szymon i trudnił się rybołówstwem na Jeziorze Galilejskim. Po śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Zbawiciela Piotr zajął się działalnością misyjną w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Później trafił do Rzymu, gdzie został pierwszym w historii biskupem. Poniósł śmierć męczeńską. Został ukrzyżowany, ale na własną prośbę głową w dół. Piotr uważał bowiem, że nie jest godzien umrzeć w taki sam sposób jak jego Nauczyciel.



Kim był święty Paweł?

Nim przyjął imię Pawła nazywał się Szawłem z Tarsu. Przez pierwsze 35 lat swojego życia pobierał nauki żydowskiego nauczyciela Gamaliela, stał się faryzeuszem i walczył z wyznawcami Jezusa, uznając ich za heretyków. Z przyjemnością obserwował egzekucję świętego Szczepana.

Gdy podróżował do Damaszku, w cudowny sposób ukazał mu się Chrystus. Był to dla Szawła moment natychmiastowego nawrócenia i zrozumienia, że stąpa błędną ścieżką przez życie. Przyjął wtedy imię Pawła i rozpoczął nauczanie - najpierw w Damaszku, później w czasie podróży misyjnych. Pozostawił po sobie 13 listów, które należą do kanonu Pisma Świętego. Po kilkukrotnym aresztowaniu, w końcu wykonano na nim karę śmierci przez ścięcie mieczem. Choć nie należał nigdy do pierwszych 12 uczniów, Kościół nadał mu tytuł Apostoła Narodów.



Zupełnie różni, a jednak...

Choć tak od siebie różni, świeci Piotr i Paweł swoje święto mają jednego dnia. Tym samym Kościół podkreśla ich wspólną rolę w tworzeniu gmin chrześcijańskich, które dwa tysiące lat temu stały się fundamentem dzisiejszej instytucji Kościoła Katolickiego. Wcześniej uważano również, że obydwaj ponieśli śmierć właśnie 29 czerwca.

Zdjęcie W ukraińskiej Odessie znajdziemy obraz świętego Piotra i Pawła dzierżących swoje symboliczne atrybuty / 123RF/PICSEL