Spis treści: 01 Trzy tajemnice fatimskie

02 Czy istnieje czwarta tajemnica fatimska?

03 Tajemnica fatimska ogłoszona Polce?

Trzy tajemnice fatimskie

W 1917 roku w Fatimie trójce dzieci - rodzeństwu Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos - miała objawić się Matka Boża i przekazać im trzy wielkie tajemnice. Dwie z nich, na polecenie biskupa Fatimy, zostały spisane i upublicznione w 1941 roku. Trzecia czekała na ogłoszenie aż do roku 2000.

Pierwsza z nich zawierała opis piekła, demonów i cierpiących tam dusz. Treścią drugiej tajemnicy była zapowiedź II Wojny Światowej. Trzecią tajemnicę, przekazaną dzieciom w 1917 roku, a spisaną w 1944 roku, Kościół ukrywał w swych archiwach przez ponad 50 lat.

13 maja 1981 roku, w rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie, zamachowiec Ali Agca na Placu św. Piotra w Watykanie poważnie ranił Jana Pawła II. Dopiero podczas rekonwalescencji w szpitalu papież zażyczył sobie wglądu w zapis trzeciej tajemnicy.

Po długich rozważaniach doszedł do wniosku, że jej treść odnosiła się właśnie do jego losu. Wiele lat później, 13 maja 1994 roku, papież powiedział wprost do biskupów włoskich, że to "macierzyńska dłoń kierowała biegiem tej kuli". 26 czerwca 2000 roku zdecydował o upublicznieniu treści tajemnicy.

Zdjęcie Kult Matki Bożej Fatimskiej żywy jest na całym świecie - na zdjęciu procesja w Libanie / Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Czy istnieje czwarta tajemnica fatimska?

Dla wielu osób badających objawienia z Fatimy ujawnienie treści trzeciej tajemnicy zrodziło więcej pytań niż odpowiedzi. Włoski dziennikarz Antonio Socci podaje w wątpliwość to, czy ogłoszony publicznie zapis jest pełnym obrazem przekazanym przez Matkę Boską. Według niego Kościół ukrył część tajemnicy, gdyż jej pełne brzmienie może być zbyt szokujące dla świata.

Inni badacze zakładają, że czwarta tajemnica fatimska (będąca de facto wydzieloną i ukrytą częścią trzeciej tajemnicy) jest potwierdzeniem wizji zawartych w Apokalipsie św. Jana i zapowiada globalną katastrofę. Przedstawiciel Watykanu, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Angelo Amato oficjalnie zaprzeczył jednak istnieniu czwartej tajemnicy fatimskiej. Temat powrócił jednak w 2018 roku za sprawą tajemniczych wydarzeń w Polsce.

Tajemnica fatimska ogłoszona Polce?

26 sierpnia 2018 roku w serwisie YouTube pojawił się materiał opisujący historię pewnej kobiety i jej młodszej siostry. Wedle przedstawionej przez nią historii, siostra jakiś czas po śmiertelnym wypadku rodziców zaczęła opowiadać o swoich spotkaniach z piękną i bardzo miłą kobietą. Nauczyciele w szkole zaprzeczyli jednak tej wersji, a wizyta u psychologa zaowocowała tylko teorią, że dziecko stworzyło sobie wyimaginowaną przyjaciółkę, by ulżyć własnej samotności. Sprawa jednak nie skończyła się na tym.

Niedługo później dziewczynka zaczęła budzić się w nocy, powtarzając często niezrozumiałe zdania. W pokoju zbudowała także ołtarzyk Matki Bożej, do którego regularnie i długo się modliła.

Zdjęcie Do objawień maryjnych ma dochodzić regularnie na całym świecie / 123RF/PICSEL

W końcu zapowiedziała swojej siostrze rychłe nadejście Antychrysta i zbliżającą się Apokalipsę.

Ukrywa się w Królestwie Świętości, ale nie może być świętym, bo gdy go dotkniesz, mrok cię wyniszcza. Jeśli pokochasz świat i wyzbędziesz się nienawiści, kłamstwa i przyjmowania tego, co kiedyś było żywe, nie dotknie cię zło. Ale jeśli zatracisz się w nienawiści i szale, ona będzie przy tobie. Czeka na twój ruch i twój koniec

- przytacza w liście słowa dziewczynki jej siostra. Świat mają czekać wielkie zmiany, które rozpoczną się, gdy "tajemnicze pierścienie okryją Słońce".

Wszystkie te obrazy miała jej przekazać "piękna pani z łukiem ubrana na biało". Od tego czasu kobieta wciąż zastanawia się, czy jej siostra rzeczywiście widziała prawdziwą Matkę Boską i stała się powierniczką ostatniej, czwartej tajemnicy fatimskiej.



