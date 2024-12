Arabskie perfumy to dla mieszkańców Bliskiego Wschodu coś więcej niż tylko zapach - to podróż do świata zmysłów, tradycji i bogatej kultury tamtego regionu. W krajach arabskich perfumy mają szczególne znaczenie, a ich produkcja sięga tysięcy lat. Bowiem już w starożytności zapach był symbolem nie tylko statusu, lecz także duchowej czystości.